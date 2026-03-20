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Bharti Singh ने 3 महीने बाद दिखाया अपने बेटे का चेहरा, क्यूटनेस में गोला को टक्कर दे रहा काजू

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 20 Mar, 2026 10:33 AM
Bharti Singh ने 3 महीने बाद दिखाया अपने बेटे का चेहरा, क्यूटनेस में गोला को टक्कर दे रहा काजू

नारी डेस्क: मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया ने हाल ही में 19 मार्च को गुड़ी पड़वा के मौके पर अपने छोटे बेटे यशवीर का चेहरा दिखाया, जिसे प्यार से काजू कहा जाता है। इस कपल ने अपने YouTube चैनल पर एक व्लॉग के ज़रिए फैंस के साथ यह खास पल शेयर किया। इस व्लॉग में उन्होंने अपने करीबी परिवार, दोस्तों और प्रोफेशनल टीम के साथ मिलकर एक 'फेस रिवील' इवेंट और जश्न भी मनाया।

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इस कपल का बड़ा बेटा लक्ष, जिसे प्यार से गोला कहा जाता है, अपने छोटे भाई को दर्शकों से मिलवाते हुए बहुत उत्साहित नज़र आया। यह जश्न एक खास 'फेस रिवील' पार्टी के तौर पर मनाया गया, जिसकी थीम "समुद्री हवा" (Sea Breeze) रखी गई थी। सजावट में नीले रंग के अलग-अलग शेड्स का इस्तेमाल किया गया था और बैठने के लिए ज़मीन पर डाइनिंग का सुंदर इंतज़ाम किया गया था, जिससे वहां मौजूद लोगों के लिए एक सुकून भरा माहौल बन गया था।

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छोटा लक्ष भी इस जश्न में बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेता नज़र आया, वह वहां मौजूद सभी लोगों को खुशी-खुशी अपने छोटे भाई को दिखा रहा था। भारती अपनी पहली प्रेग्नेंसी के दिनों को याद करती नज़र आईं और उन्होंने उस समय के बारे में भी बात की, जब उन्होंने लक्ष का चेहरा पहली बार दिखाया था। वीडियो में हर्ष, अपने छोटे बेटे पर खूब प्यार लुटाते और उसे बार-बार चूमते नज़र आए। भारती सिंह ने पिछले साल दिसंबर में अपने दूसरे बेटे यशवीर को जन्म दिया था। अभी यह बच्चा 3 महीने का है, जबकि इस कपल का पहला बच्चा लक्ष अप्रैल 2022 में पैदा हुआ था। 

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लक्ष, अपने माता-पिता के सोशल मीडिया और व्लॉग में नज़र आने की वजह से फैंस के बीच काफी लोकप्रिय हो चुका है। भारती और हर्ष की बात करें तो, कई सालों तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद इस कपल ने दिसंबर 2017 में शादी कर ली थी। इस बीच, भारती ने बहुत जल्द ही अपने प्रोफेशनल काम फिर से शुरू कर दिए थे; बच्चे को जन्म देने के महज़ एक हफ़्ते बाद ही वह काम पर लौट आई थीं और अभी वह 'सेलिब्रिटी लाफ़्टर शेफ़्स' नाम का शो होस्ट करती नजर आ रही हैं।

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