Omega 3 Fatty Acid के फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान, आज ही बनाएं डाइट का हिस्सा

नारी डेस्क: स्वस्थ रहने के लिए पोषक तत्वों से युक्त आहार का सेवन करना कितना आवश्यक है यह तो आप सब जानते हैं। पोषक तत्वों की बात करें तो उनमें से एक ओमेगा-3 फैटी एसिड भी आता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड फैटस का एक ऐसा समूह है जो आपके शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। परंतु इसे आपका शरीर नहीं बनाता आप अपनी डाइट में कुछ चीजों को शामिल करके इसका सेवन कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स डाइटिशियन गरिमा की मानें तो ओमेगा-3 फैटी एसिड से युक्त आहार का सेवन करने से आपके शरीर को ढेरों फायदे होतें है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में...

क्या होता है ओमेगा-3 फैटी एसिड?

ओमेगा-3 फैटी एसिड एक तरह का पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें ईकोसैंपेटेनोइक एसिड, डोकोसाहेक्साएनोइक एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड शामिल है। फैटी फिश, शैलफिश इसके बहुत अच्छे स्त्रोत माने जाते हैं। इसके अलावा अलसी के बीज, अखरोट और कनोला तेल में भी ओमेगा-3 फैटी एसिड मौजूद होता है।

हार्ट हैल्थ को रखता है अच्छा

उच्च मात्रा में बैड फेट्स का सेवन करने ट्राइग्लिसराइड्स और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का सेवन करने के कारण दिल संबंधी समस्याओं का जोखिम भी बढ़ता है। ऐसे में ओमेगा-3 फैटी एसिड का पर्याप्त मात्रा में सेवन आपकी हार्ट हैल्थ अच्छी रखता है। यह एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्त्रोत माना जाता है ऐसे में यह आपकी धमनियों में प्लाक बनने और ब्लॉकेज का खतरा भी कम करता है। इसे अपनी डाइट में शामिल करके आप दिल संबंधी बीमारियों का जोखिम कम कर सकते है। फैटी फिश जैसे सार्डिन और मैकेरल को आप अपनी डाइट में शामिल करके अपनी हार्ट हैल्थ को सुधार सकते हैं।

रुमेटीइड गठिया से मिलेगा आराम

रुमेटीइड गठिया एक ऐसी स्थिति है जिसके कारण गंभीर जोड़ों का दर्द होने लगता है। ऐसे में इसके शुरुआती लक्षणों पर गौर करके आप समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। कई अध्ययनों में यह बात साबित भी हुई है कि डाइट में ओमेगा-3 फैटी एसिड शामिल करके आप अर्थराइटिस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें मौजूद एंटीइंफ्लेमेटरी गुण दर्द दूर करने में भी मदद करता है।

अल्जाइमर और डिमेंशिया से भी रहेगा बचाव

अल्जाइमर और डिमेंशिया ऐसी न्यूरोडीजेनेरेटिव परिस्थितियां हैं जिसमें सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में ओमेगा-3 एंटीऑक्सीडेंट, एंटीइंफ्लेमेटरी के रुप में कार्य करता है जो कई परेशानियां दूर रखने में मदद करता है। मछली का तेल और शैवाल का तेल ईपीए और डीएचए से भरपूर होता है ऐसे में आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। करीबन 3 ग्राम तक ओमेगा-3 फैटी एसिड का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है।

बच्चों के लिए भी होता है फायदेमंद

ओमेगा-3 फैटी एसिड बच्चों के विकास के लिए भी बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। खासकर गर्भवस्था के दौरान बच्चे के मस्तिष्क और रेटिना के विकास के लिए ईपीए और डीएच की जरुरत होती है। गर्भवस्था के शुरुआती दौर में डीएचए बहुत ही जरुरी माना जाता है। कई अध्ययनों में यह बात साबित हुई है कि फैटी एसिड का सप्लीटमेंट बच्चों में एडीएचडी के लक्षणों को सुधारने में भी मदद करता है।

