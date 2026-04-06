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रात में रोज 3 बजे उठकर यूरिन आना क्या Normalहै? जानिए कारण

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 06 Apr, 2026 11:16 AM
रात में रोज 3 बजे उठकर यूरिन आना क्या Normalहै? जानिए कारण

नारी डेस्क:  क्या आपको भी हर रात करीब 3 बजे अचानक पेशाब आने की परेशानी होती है? आप आराम से सो रहे होते हैं, और अचानक नींद टूट जाती है। कुछ लोग इसे सिर्फ उम्र या आदत का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह शरीर से मिलने वाला एक चेतावनी-संदेश भी हो सकता है?इस लेख में हम विस्तार से बताएंगे कि क्यों कुछ लोगों को रोजाना देर रात पेशाब आने की समस्या होती है, इसके पीछे कौन-कौन से हार्मोनल, पाचन या स्वास्थ्य कारण हो सकते हैं, और आप इसे कैसे समझकर नियंत्रित कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, क्योंकि कई बार ये छोटी-सी आदत बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकती है।

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 शरीर क्यों देता है 3 बजे का संकेत?

विशेषज्ञों के अनुसार रात के 3 बजे का समय शरीर के लिए बेहद अहम होता है। इस दौरान शरीर खुद को रिपेयर करता है और लिवर डिटॉक्स की प्रक्रिया में रहता है। अगर इस समय आपकी नींद टूटती है और पेशाब के लिए उठना पड़ता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि लिवर पर ज्यादा दबाव है या शरीर का संतुलन बिगड़ रहा है।

 हार्मोनल बदलाव भी हो सकते हैं वजह

रात में बार-बार पेशाब आने का कारण हार्मोनल असंतुलन भी हो सकता है। जब शरीर के हार्मोन सही तरीके से काम नहीं करते, तो यूरिन बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इससे रात में ज्यादा पेशाब आने लगता है और नींद बार-बार टूटती है।

 खान-पान की गलत आदतें बढ़ा सकती हैं दिक्कत

अगर आप दिनभर या खासकर शाम के समय ज्यादा चाय, कॉफी या कैफीन का सेवन करते हैं, तो इससे यह समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी का संतुलन बिगड़ता है, जिससे बार-बार पेशाब आने लगता है। ये छोटी-छोटी आदतें भी आपकी नींद खराब कर सकती हैं।

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 राहत पाने के आसान घरेलू उपाय

इस समस्या को कम करने के लिए कुछ आसान उपाय अपनाए जा सकते हैं। धनिया और सौंफ का पानी काफी फायदेमंद माना जाता है। इसके लिए एक कप पानी में एक-एक चम्मच धनिया और सौंफ उबालकर छान लें और पी लें। यह शरीर को शांत करता है और पेशाब की समस्या को कम करने में मदद करता है।

 प्राणायाम से भी मिल सकता है फायदा

भ्रामरी प्राणायाम करने से दिमाग शांत होता है और हार्मोन बैलेंस करने में मदद मिलती है। रोजाना 8–10 बार भ्रामरी करने से नींद बेहतर होती है और रात में बार-बार उठने की समस्या धीरे-धीरे कम हो सकती है।

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 किन बीमारियों का हो सकता है संकेत?

अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है, तो यह कुछ बीमारियों का संकेत भी हो सकती है। जैसे कि डायबिटीज में शरीर ज्यादा यूरिन बनाता है, जिससे बार-बार पेशाब आता है। पुरुषों में यह समस्या बढ़े हुए प्रोस्टेट के कारण भी हो सकती है, खासकर 50 साल की उम्र के बाद।

 इंफेक्शन और अन्य कारण

यूरिन इंफेक्शन (UTI) या ब्लैडर में जलन होने पर भी बार-बार पेशाब आने लगता है। इसके अलावा किडनी से जुड़ी समस्याएं, दिल की बीमारियां या स्लीप डिसऑर्डर भी इस परेशानी की वजह बन सकते हैं। अगर पेशाब के साथ जलन, दर्द या ज्यादा बार उठना हो रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

रात में रोजाना 3 बजे उठकर पेशाब आना एक सामान्य आदत नहीं है, बल्कि यह शरीर का संकेत हो सकता है। सही खान-पान, लाइफस्टाइल और समय पर ध्यान देकर इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर दिक्कत ज्यादा बढ़ जाए, तो इसे नजरअंदाज न करें और विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।
 

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