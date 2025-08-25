फिर आई बुरी खबर , फेमस एक्टर और भाजपा नेता ने 63 की उम्र में तोड़ा दम

नारी डेस्क: फिल्म जगत से एक ओर बुरी खबर सामने आई है। बांग्ला फिल्मों के अभिनेता जॉय बनर्जी का सोमवार को कोलकाता के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 63 वर्ष के थे। बनर्जी को 15 अगस्त को सांस लेने में गंभीर समस्या होने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वह क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) से पीड़ित थे।



यह भी पढ़ें: इस बार शिल्पा शेट्टी के घर नहीं आएंगी गणपति बप्पा



परिवार ने बताया कि उनकी स्थिति धीरे-धीरे खराब हुई और गत कुछ दिनों से उन्हें जीवनरक्षक प्रणाली (वेंटिलेटर) पर रखा गया था। बनर्जी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ चुके थे। उन्होंने पूर्वाह्न 11 बजकर 35 मिनट पर अंतिम सांस ली। उनके परिवार में पत्नी और मां है। वह 80 और 90 के दशक के ‘मैटिनी आइडल' थे। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित चॉपर (1986) के अलावा टॉलीवुड को हीरक जयंती (1990), मिलन तिथि (1985) और नागमती (1983) जैसी कई हिट फिल्में दीं।



यह भी पढ़ें:ब्यूटी पार्लर और रील्स के कारण भी निक्की भाटी को जलाया गया जिंदा



बनर्जी ने 2014 और 2019 का चुनाव क्रमशः बीरभूम और उलुबेरिया सीट से भाजपा के टिकट पर लड़ा था। हालांकि, उन्होंने नवंबर 2021 में राजनीति से संन्यास ले लिया। तृणमूल सांसद एवं कई फिल्मों में बनर्जी के साथ काम कर चुकी शताब्दी रॉय ने कहा- ‘‘मैं पूरी तरह टूट गई हूं। मुझे जानकारी थी कि जॉय काफी समय से बीमार थे, और हम सब उनके ठीक होने की कामना कर रहे थे।'' केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने बनर्जी के असामयिक निधन पर शोक व्यक्त किया।