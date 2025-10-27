Pimples हो या Wrinkles, स्किन की हर परेशानी दूर करेगी Ice

नारी डेस्क: आजकल हर कोई चाहता है कि हमारी त्वचा सबसे अच्छी दिखे। जिसके चक्कर में लड़कियां तरह-तरह के ब्‍यूटी ट्रीटमेंट पर ढेर सारे पैसे खर्च करती है। लेकिन अब आपको इन ब्‍यूटी ट्रीटमेंट को चहरे पर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि खूबसूरत दिखने के लिए ब्‍यूटी प्रोडक्ट की जगह बर्फ का इस्तेमाल कर सकती है। इसे लगाने से आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी। तो चलिए जानते है इसे चेहरे पर लगाने के फायदे।

ग्लोइंग स्किन

स्किन की नेचुरल खूबसूरत के लिए आप बर्फ के टुकड़ों को नियमित रूप से चहरे पर रगड़े। जिससे एक तो आप इवन टोन और हेल्दी स्किन पा सकते है। दूसरा स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहेगा। ऐसा स्टाइल क्रेज डॉट कॉम का कहना है कि बर्फ रगड़ने से ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो को कम करता है।

डार्क सर्कल्स को खत्म करें

चेहरे और आंखों के नीचे डार्क सर्कस की समस्या से परेशान है तो बर्फ को रोजाना चेहरे पर रगड़े। आप चाहे तो पानी में खीरे का जूस और गुलाब जल भी मिक्स कर सकते हैं।

पिंपल्स के लिए बेहतरीन इलाज

चेहरे पर पिंपल्स या मुंहासों की समस्या से परेशान हैं, तो चेहरे पर बर्फ के टुकड़े रगड़ने से आपको बहुत राहत मिलेगी। ये एक नेचुरल रेमेडी है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है।

रिंकल्स को दूर करने में सहायक

बढ़ती उम्र और काम के स्ट्रेस की वजह से चेहरे पर रिंकल्स की समस्या काफी देखने को मिलती है। इसके लिए आप महंगी-महंगी क्रीम की जगह हर रोज अपने ब्यूटी रूटीन में बर्फ की सिकाई को शामिल करें।

एक्स्ट्रा ऑयल को कम करने में कारगर

दरअसल चेहरे पर हर रोज बर्फ रगड़ने से चेहरे के ऑयल पोर्स बंद हो जाते हैं। जिससे एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस नहीं होता है और पिंपल्स की समस्या से छुटकारा मिलता है।