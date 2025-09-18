किडनी के लिए सबसे बुरा खाना, सुबह उठते ही नाश्ते में खाई जाने वाली 3 चीजें

नारी डेस्कः शरीर के अहम अंगों में किडनी ऐसा अंग है जो एक बार खराब हो जाए तो पूरा शरीर गड़बड़ा जाता है इसलिए बाकी अंगों की तरह इसका ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी है और इसके लिए जरूरी है सही खान-पान। सुबह का नाश्ता दिनभर की सेहत तय करता है। अगर नाश्ता हेल्दी न हो तो इसका सीधा असर किडनी सहित पूरे शरीर पर पड़ सकता है। किडनी शरीर की "फिल्टर मशीन" है, जो गंदगी को बाहर निकालती है और फ्लुइड व इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाए रखती है। लेकिन गलत खानपान से किडनी फेल्योर तक का खतरा बढ़ सकता है। आइए जानते हैं वो 3 नाश्ते की चीजें, जो किडनी की सेहत के लिए हानिकारक हैं।

किडनी के लिए बुरा नाश्ता | Bad Breakfast For Kidneys

1. शुगरी सीरियल्स

सुबह-सुबह पैकेट वाले शुगरी सीरियल्स खाना आम है, लेकिन इनमें छुपी हुई शुगर और आर्टिफिशियल फ्लेवर किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये दोनों ही चीजें किडनी की सेहत को बुरी तरह प्रभावित करती हैं. ये मोटापा और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, जिससे किडनी पर प्रेशर बढ़ता है।



बेहतर विकल्प– ओट्स, म्यूसली या ब्रान फ्लेक्स। इससे शरीर को फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते रहें।

2. बाहर से खरीदे गए सैंडविच

बाजार के सैंडविच में प्रोसेस्ड मीट, सोडियम और प्रिजर्वेटिव्स की भरमार होती है। ये हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या पैदा करते हैं, जो धीरे-धीरे किडनी फंक्शन को खराब करते हैं।

बेहतर विकल्प – घर पर बनाए गए वेजिटेबल या मल्टीग्रेन सैंडविच



3. फ्लेवर्ड योगर्ट

फ्लेवर्ड योगर्ट का भी ब्रेकफास्ट में सेवन करने का ट्रैंड खूब फॉलो किया जा रहा है जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज या फिर मैंगो फ्लेवर आदि खाना लेकिन, इन फ्लेवर्ड योगर्ट्स में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, फ्लेवर्ड योगर्ट्स में ज्यादा शुगर, आर्टिफिशियल फ्लेवर और फॉस्फेट होते हैं, जो धीरे-धीरे किडनी डैमेज कर सकते हैं।

बेहतर विकल्प – सादा दही (Plain Yogurt)

किडनी के लिए नाश्ते में क्या खाना सबसे फायदेमंद

किडनी की सेहत दुरुस्त रखने के लिए नाश्ते में सूखे मेवे, ताजे फल और फाइबर से भरपूर अनाज खाएं

सूखे मेवे और ताजे फल

शकरकंदी (फाइबर और मिनरल्स से भरपूर)

केल और हरी पत्तेदार सब्जियां

विटामिन-C से भरपूर फल (जैसे संतरा)

बेरीज (स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी)

ध्यान रखें: अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या पहले से किडनी से जुड़ी समस्या है तो डॉक्टर या डायटीशियन से सलाह लेकर ही नाश्ते का चुनाव करें।