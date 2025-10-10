Apple डोनट्स

नारी डेस्क : अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं लेकिन कुछ हेल्दी ट्विस्ट के साथ, तो एप्पल डोनट्स आपके लिए परफेक्ट रेसिपी है। यह डिश बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती है। हरे सेब की हल्की खटास, डार्क चॉकलेट की मिठास और पीनट बटर का स्वाद तीनों मिलकर बनाते हैं एक अनोखा और लाजवाब कॉम्बिनेशन।

Servings - 3

सामग्री

पिघली हुई डार्क चॉकलेट – 200 ग्राम

हरे सेब के स्लाइस – 120 ग्राम

पीनट बटर – 2 टेबलस्पून

रंग-बिरंगे स्प्रिंकल्स – 2 टेबलस्पून

विधि

1. एक बाउल में 200 ग्राम पिघली हुई डार्क चॉकलेट लें। उसमें हरे सेब के स्लाइस को अच्छी तरह डुबोकर कोट करें।

2. कोट किए हुए सेब के स्लाइस पर पीनट बटर की धार बनाते हुए डालें, फिर ऊपर से रंग-बिरंगे स्प्रिंकल्स छिड़कें।

3. इन्हें 15–20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें ताकि सेट हो जाएं।

4. ठंडा-ठंडा परोसें और स्वादिष्ट एप्पल डोनट्स का आनंद लें।

