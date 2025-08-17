शराब और तनाव है Heart Attack की सबसे बड़ी वजह, लंबी जिंदगी चाहिए तो संभाल कर रखो दिल

नारी डेस्क: विशेषज्ञों का कहना है कि खराब जीवनशैली, नींद की कमी, अत्यधिक शराब पीना और उच्च तनाव के साथ-साथ जीन, भारत में हृदय संबंधी मौतों में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हाल ही में, देश में हृदय संबंधी मौतों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। ये मौतें उन लोगों में भी हुई हैं जो दिखने में स्वस्थ हैं और एक स्वस्थ जीवनशैली अपना रहे हैं। विशेषज्ञों ने युवाओं को इस खतरे से बचने के लिए अलर्ट किया है।



युवा पीढ़ी को अलर्ट रहने की जरूरत

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के महानिदेशक डॉ. राजीव भाल ने कहा- "सभी मौतों को दिल का दौरा नहीं कहा जा सकता। भारत में हृदय संबंधी मौतों में से लगभग 20 प्रतिशत कुछ विशेष जीन के कारण होती हैं।" उन्होंने हृदय संबंधी मौतों में वृद्धि के लिए युवा पीढ़ी में अत्यधिक शराब पीने, उच्च रक्तचाप, बढ़ते तनाव और उचित नींद की कमी के साथ-साथ बचपन में मोटापे को भी जिम्मेदार ठहराया। इसके अलावा, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि जिम में भारी व्यायाम, खासकर दोषपूर्ण जीन वाले लोगों द्वारा, हृदय संबंधी मौतों में योगदान दे सकता है।

अच्छे स्वास्थ्य के लिए छह सुझाव

भाल ने अच्छे स्वास्थ्य के लिए छह सुझाव भी दिए: "स्वस्थ शारीरिक गतिविधि, धूम्रपान न करना, बेहतर नींद, उचित आहार, तनाव कम करना और किसी प्रकार का ध्यान करना। राष्ट्रीय राजधानी के एक प्रमुख अस्पताल में कार्डियोलॉजी के अध्यक्ष डॉ. जे.पी.एस. साहनी ने दो आनुवंशिक कारणों का उल्लेख किया जो भारत में हृदय रोग से अत्यधिक प्रचलित और जुड़े हुए हैं - पहला पारिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया और उच्च लिपोप्रोटीन, यह वैश्विक प्रसार लगभग 250 में से 1 है। भारत में यह 15 प्रतिशत मामलों में 40 वर्ष से कम आयु के लोगों में दिल के दौरे के लिए ज़िम्मेदार है। दूसरी ओर भारत में सामान्य आबादी के 25 प्रतिशत लोगों में उच्च लिपोप्रोटीन (ए) मौजूद है।



समय पर जांच जरूरी

पारिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया के निदान का महत्व न केवल सूचकांक रोगी की पहचान करने में है, बल्कि उपवास लिपिड प्रोफाइल की जांच करके भाई-बहनों और उनके बच्चों की कैस्केड स्क्रीनिंग करने में भी है। यदि कोलेस्ट्रॉल का स्तर अधिक है, तो हम उन्हें वाहक मानते हैं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने के लिए जीवन में जल्दी - दो साल की उम्र से ही - उपचार शुरू कर देते हैं। अन्यथा, इन रोगियों में समय से पहले दिल का दौरा पड़ने का उच्च जोखिम होता है। हृदय रोग विशेषज्ञ ने आईएएनएस को बताया कि कैस्केड स्क्रीनिंग करके, हम पारिवारिक हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया वाले रोगियों में समय से पहले दिल के दौरे को रोक सकते हैं। उच्च लिपोप्रोटीन (ए) के मामले में, वर्तमान में इसका कोई विशिष्ट उपचार नहीं है।