Nari

प्रेग्नेंट हो गई अल्बानिया की AI से बनी मंत्री, एक साथ 83 बच्चों को देगी जन्म

  • Edited By Monika,
  • Updated: 27 Oct, 2025 11:20 AM
नारी डेस्क : अल्बानिया ने दुनिया में पहली बार अपनी कैबिनेट में एक नॉन-ह्यूमन मंत्री को शामिल किया है। इस डिजिटल और AI से बनी मंत्री का नाम डिएला रखा गया है। डिएला की नियुक्ति ने पहले ही सुर्खियां बटोरी थीं, लेकिन अब चर्चा का केंद्र बन गई है क्योंकि कहा जा रहा है कि डिएला ‘प्रेग्नेंट’ हैं और उनके 83 बच्चे होंगे।

अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने बर्लिन में आयोजित ग्लोबल डायलॉग (BGD) में बताया कि यह AI प्रोजेक्ट सांसदों के लिए एक AI असिस्टेंट नेटवर्क बनाने का हिस्सा है। उन्होंने कहा, “डिएला के बच्चों को संसद में AI असिस्टेंट के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बच्चों सांसदों को हर बैठक, चर्चा और छूटे हुए कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। हर बच्चे के पास अपनी स्क्रीन होगी, जो सांसदों को जरूरी सुझाव और नोटिफिकेशन प्रदान करेगी।”

प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि यह व्यवस्था 2026 तक पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। उनका कहना है कि सांसद जब भी हॉल से बाहर होंगे, डिएला के बच्चे उन्हें बताएंगे कि बैठक में क्या कहा गया और किस पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है।

डिएला का उद्देश्य

डिएला को मुख्य रूप से सार्वजनिक खरीद प्रणाली में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त निर्णय सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किया गया था। यह AI मंत्री पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक में डिजिटल रूप से प्रस्तुत की जाती है और सभी सरकारी निविदाओं से संबंधित निर्णयों में मदद करती है।

विशेष ध्यान देने योग्य

यह प्रोजेक्ट पूरी तरह AI आधारित है।
डिएला का ‘प्रेग्नेंट’ होना और 83 बच्चे जन्म देना केवल AI असिस्टेंट नेटवर्क का प्रतीकात्मक और सैटायरिक तरीका है।
इसका उद्देश्य तकनीक के जरिए सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है।

