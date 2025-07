कन्नप्पा’ में भगवान शिव बने अक्षय कुमार पर फैन्स हुए नाराज़, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे हैं डायलॉग!

नारी डेस्क: अक्षय कुमार की साउथ की फिल्म ‘कन्नप्पा’ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें अक्षय भगवान शिव का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वीडियो में उनकी डायलॉग बोलने की स्टाइल देखकर कई लोग दावा कर रहे हैं कि वे टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ रहे हैं। इस वजह से सोशल मीडिया यूजर्स ने एक्टर की जमकर आलोचना की है।

वीडियो में अक्षय कुमार भगवान शिव के रूप में डायलॉग बोल रहे हैं। लेकिन उनकी नजरें बार-बार इधर-उधर घूमती हुई दिख रही हैं, जैसे कोई स्क्रीन या कागज पढ़ रहा हो। इस बात को फैंस ने तुरंत नोटिस कर लिया और सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। कुछ यूजर्स ने इसे अक्षय की तैयारी की कमी बताया तो कुछ ने इसे उनकी मेहनत पर सवाल उठाने जैसा कहा।

