IND vs ENG:  93 सालों बाद टीम इंडिया ने किया ऐसा कमाल, सिराज के 'विश्वास' ने हार को बना दिया जीत

नारी डेस्क: मोहम्मद सिराज (पांच विकेट) और प्रसिद्ध कृष्णा (चार विकेट) की घातक गेंदबाजी की बदौलत भारत ने पांचवें टेस्ट मैच के पांचवें दिन सोमवार को पहले सत्र में इंग्लैंड को दूसरी पारी में 367 रन पर समेट कर मुकाबला छह रनों से जीत लिया। इसी के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में दो-दो की बराबरी कर ली। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला था। तब से लेकर दे ओवल में खेले गए टेस्ट मैच से पहले तक भारत ने कोई भी टेस्ट छह रनों से नहीं जीता था।



आज सुबह के सत्र में 78 ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने ध्रुव जुरेल के हाथों जेमी स्मिथ (दो) को कैच आउट कराकर भारत को सातवीं सफलता दिलाई। इसके बाद सिराज ने जेमी ओवटर्न (नौ) को पगबाधा आउटकर भारत को जीत के करीब पहुंचा दिया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने ब्लॉक होल में गेंद डालकर जॉश टंग (शून्य) को बोल्ड कर भारत को नौंवी सफलता दिलाई। 86वें ओवर की पहली गेंद पर 85.1 मोहम्मद सिराज ने ऐटकिंसन का ऑफ स्टंप उखाड़ कर मैच भारत की झोली में डाल दिया। इसी के साथ भारत ने इंग्लैंड को 367 के स्कोर पर ऑलआउटकर छह विकेट से मुकाबला जीत लिया।



इसी के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली है। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 30.1 ओवर में 104 रन देकर पांच विकेट लिये। 27 ओवर में 126 रन देकर चार विकेट झटके। आकाश दीप ने एक बल्लेबाज को आउट किया। भारत ने पहली पारी में 224 रन बनाये थे। इंग्लैंड ने पहली पारी में 247 रन बनाकर 23 रनों की मामूली बढ़ हासिल की थी। भारत ने दूसरी पारी में 396 का स्कोर खड़ा कर इंग्लैंड को 373 रनों का लक्ष्य दिया था।



भारत द्वारा इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में छह रनों से हराने के बाद सिराज ने कहा- "मेरे फ़ोन पर एक वॉलपेपर है जिस पर लिखा है 'विश्वास'। और मुझे हमेशा खुद पर विश्वास रहता है। मैं बस सही जगह पर गेंदबाज़ी करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मुझे इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं थी कि मैंने बाउंड्री खाई या नहीं। मैं बस सही जगह पर गेंदबाज़ी करना और विकेट लेना चाहता था।" सिराज ने जेमी स्मिथ को आउट किया, जिन्हें अल्ट्राएज द्वारा पुष्टि की गई एक पतली सी धार के बाद विकेट के पीछे कैच कराया गया। इसके बाद उन्होंने जेमी ओवरटन को एक ऐसी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया जो अंदर की ओर आई - इंग्लैंड ने रिव्यू लिया, लेकिन फैसला मैदानी अंपायर के पास ही रहा।

सिराज ने इस छूटे हुए मौके पर कहा5 "सच कहूँ तो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कैच पकड़ने के बाद, मैं बाउंड्री कुशन पर पैर रख दूंगा। यह मैच का रुख बदलने वाला पल था। इसके बाद हैरी ब्रूक टी-20 मोड में आ गए, और हम उस दौर में पीछे रह गए। भगवान का शुक्र है।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे हमेशा खुद पर भरोसा रहा है कि मैं किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए कुछ कर सकता हूँ।"