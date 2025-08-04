10 AUGSUNDAY2025 2:17:23 PM
Nari

IND vs ENG:  93 सालों बाद टीम इंडिया ने किया ऐसा कमाल, सिराज के 'विश्वास' ने हार को बना दिया जीत

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 04 Aug, 2025 05:59 PM
IND vs ENG:  93 सालों बाद टीम इंडिया ने किया ऐसा कमाल, सिराज के 'विश्वास' ने हार को बना दिया जीत

नारी डेस्क: मोहम्मद सिराज (पांच विकेट) और प्रसिद्ध कृष्णा (चार विकेट) की घातक गेंदबाजी की बदौलत भारत ने पांचवें टेस्ट मैच के पांचवें दिन सोमवार को पहले सत्र में इंग्लैंड को दूसरी पारी में 367 रन पर समेट कर मुकाबला छह रनों से जीत लिया। इसी के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में दो-दो की बराबरी कर ली। भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ ही खेला था। तब से लेकर दे ओवल में खेले गए टेस्ट मैच से पहले तक भारत ने कोई भी टेस्ट छह रनों से नहीं जीता था। 
PunjabKesari

आज सुबह के सत्र में 78 ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने ध्रुव जुरेल के हाथों जेमी स्मिथ (दो) को कैच आउट कराकर भारत को सातवीं सफलता दिलाई। इसके बाद सिराज ने जेमी ओवटर्न (नौ) को पगबाधा आउटकर भारत को जीत के करीब पहुंचा दिया। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने ब्लॉक होल में गेंद डालकर जॉश टंग (शून्य) को बोल्ड कर भारत को नौंवी सफलता दिलाई। 86वें ओवर की पहली गेंद पर 85.1 मोहम्मद सिराज ने ऐटकिंसन का ऑफ स्टंप उखाड़ कर मैच भारत की झोली में डाल दिया। इसी के साथ भारत ने इंग्लैंड को 367 के स्कोर पर ऑलआउटकर छह विकेट से मुकाबला जीत लिया। 

PunjabKesari
इसी के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज 2-2 से बराबर कर ली है। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने 30.1 ओवर में 104 रन देकर पांच विकेट लिये। 27 ओवर में 126 रन देकर चार विकेट झटके। आकाश दीप ने एक बल्लेबाज को आउट किया। भारत ने पहली पारी में 224 रन बनाये थे। इंग्लैंड ने पहली पारी में 247 रन बनाकर 23 रनों की मामूली बढ़ हासिल की थी। भारत ने दूसरी पारी में 396 का स्कोर खड़ा कर इंग्लैंड को 373 रनों का लक्ष्य दिया था। 

PunjabKesari
भारत द्वारा इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में छह रनों से हराने के बाद सिराज ने कहा- "मेरे फ़ोन पर एक वॉलपेपर है जिस पर लिखा है 'विश्वास'। और मुझे हमेशा खुद पर विश्वास रहता है। मैं बस सही जगह पर गेंदबाज़ी करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मुझे इस बात की ज़्यादा चिंता नहीं थी कि मैंने बाउंड्री खाई या नहीं। मैं बस सही जगह पर गेंदबाज़ी करना और विकेट लेना चाहता था।" सिराज ने जेमी स्मिथ को आउट किया, जिन्हें अल्ट्राएज द्वारा पुष्टि की गई एक पतली सी धार के बाद विकेट के पीछे कैच कराया गया। इसके बाद उन्होंने जेमी ओवरटन को एक ऐसी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट किया जो अंदर की ओर आई - इंग्लैंड ने रिव्यू लिया, लेकिन फैसला मैदानी अंपायर के पास ही रहा। 

PunjabKesari

सिराज ने इस छूटे हुए मौके पर कहा5 "सच कहूँ तो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि कैच पकड़ने के बाद, मैं बाउंड्री कुशन पर पैर रख दूंगा। यह मैच का रुख बदलने वाला पल था। इसके बाद हैरी ब्रूक टी-20 मोड में आ गए, और हम उस दौर में पीछे रह गए। भगवान का शुक्र है।" उन्होंने आगे कहा, "मुझे हमेशा खुद पर भरोसा रहा है कि मैं किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए कुछ कर सकता हूँ।" 

Related News

Nari Special

Denim Collection

Denim Collection
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it