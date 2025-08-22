26 AUGTUESDAY2025 2:35:56 PM
Nari

Brain Stroke ने ली जसविंदर भल्ला की जान, एक नहीं कई बीमारियों से परेशान थे कॉमेडियन

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 22 Aug, 2025 01:27 PM
Brain Stroke ने ली जसविंदर भल्ला की जान, एक नहीं कई बीमारियों से परेशान थे कॉमेडियन

नारी डेस्क: मशहूर पंजाबी अभिनेता और कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का निधन हो गया है। उनके निधन की खबर ने पूरे पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और फैंस को गहरे सदमे में डाल दिया है। दो दिन पहले उन्हें गंभीर स्ट्रोक आया था और उन्हें मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद, कल रात उनकी तबीयत बिगड़ गई और आज सुबह लगभग 4 बजे उनका निधन हो गया।

PunjabKesari
जसविंदर भल्ला के परिवार ने घोषणा की है कि उनका अंतिम संस्कार कल दोपहर 1 बजे मोहाली के बालोंगी श्मशान घाट पर होगा। भल्ला की बेटी यूरोप से लौट रही हैं और उनके शाम तक मोहाली पहुंचने की उम्मीद है, जबकि उनका बेटा पहले से ही मोहाली में है।जसविंदर भल्ला के दोस्त और कॉमेडियन पम्मी ने बताया कि उन्हें दिल की बीमारी और डायबिटीज थी, जिसके चलते उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी। 

PunjabKesari
4 मई, 1960 को लुधियाना के दोराहा में जन्मे भल्ला ने 1988 में अपने पहले कॉमेडी शो 'छनकता 88' से प्रसिद्धि पाई, जिसमें प्रतिष्ठित किरदार चाचा छत्र को पेश किया गया था। बाद में उन्होंने फिल्मों में कदम रखा, 'दुल्ला भट्टी' जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया और 'कैरी ऑन जट्टा' जैसी लोकप्रिय फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए प्रशंसा अर्जित की। उनके हास्य और पंजाबी संस्कृति से गहरे जुड़ाव ने उन्हें एक प्रिय व्यक्ति बना दिया।

PunjabKesari
अपने मनोरंजन करियर के अलावा, भल्ला पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) में एक समर्पित प्रोफेसर थे और इसके ब्रांड एंबेसडर के रूप में कार्य किया। उन्होंने कृषि उन्नति को बढ़ावा देने और किसानों को शिक्षित करने के लिए अथक प्रयास किया, जिससे ग्रामीण समुदायों पर एक अमिट छाप छोड़ी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जसविंदर भल्ला के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा- "जसविंदर भल्ला का जाना वाकई दिल दहला देने वाला है। उनकी हंसी ने लाखों लोगों को अपार खुशी दी, और उनके न होने से एक गहरा खालीपन आ गया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और चाचा चतरा की आत्मा हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहे।" 
 

Related News

Nari Special

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!

चमकदार त्वचा के लिए रात का जादुई Drink!
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it