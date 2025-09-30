30 SEPTUESDAY2025 8:27:21 PM
गलती से यूज कर लिया Expire Condom तो हो जाएंगी ये मुसीबतें!

गलती से यूज कर लिया Expire Condom तो हो जाएंगी ये मुसीबतें!

नारी डेस्क : यौन स्वास्थ्य के मामले में छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। अक्सर लोग कंडोम की एक्सपायरी डेट पर ध्यान नहीं देते और गलती से एक्सपायर हो चुका कंडोम इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा करना बेहद खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे न केवल अनचाहे गर्भधारण का खतरा बढ़ जाता है, बल्कि यौन संक्रमण (STIs) का रिस्क भी कई गुना बढ़ जाता है।

क्यों खतरनाक है एक्सपायर (Expire) कंडोम?

कंडोम की एक निश्चित एक्सपायरी डेट होती है। इस डेट के बाद उसका मैटीरियल (लेटेक्स या अन्य पदार्थ) कमजोर पड़ने लगता है। कंडोम आसानी से फट सकता है या रिसाव कर सकता है।

इससे हो सकते हैं ये नुकसान: एक्सपायर (Expire) कंडोम का इस्तेमाल करने से कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। सबसे पहले तो अनचाहे गर्भधारण का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, यह यौन संक्रमण जैसे HIV, गोनोरिया, क्लैमाइडिया का कारण बन सकता है। कई लोगों को इससे त्वचा में जलन, एलर्जी या डर्मेटाइटिस जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी प्रोटेक्शन क्षमता लगभग खत्म हो जाती है, यानी सुरक्षित यौन संबंध का भरोसा नहीं रह जाता।

कंडोम इस्तेमाल करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें

हमेशा पैकेज पर छपी एक्सपायरी डेट चेक करें।

अगर पैकेट फटा हुआ या खराब हो तो कभी इस्तेमाल न करें।

कंडोम केवल सिंगल यूज के लिए होते हैं, इन्हें दोबारा इस्तेमाल न करें।

पुराने पैक के बजाय समय-समय पर नए पैक खरीदें और इस्तेमाल करें।

अगर गलती से एक्सपायर कंडोम इस्तेमाल हो जाए तो क्या करें?

यदि गलती से एक्सपायर कंडोम का इस्तेमाल हो गया है, तो घबराएं नहीं लेकिन तुरंत सही कदम उठाना जरूरी है। सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करें और जरूरत पड़ने पर आपातकालीन गर्भनिरोधक (Emergency Contraception) का सहारा लें। अगर Intercourse के बाद जलन, खुजली, दर्द या कोई भी असामान्य लक्षण महसूस हों, तो बिना देर किए डॉक्टर को दिखाएं। भविष्य में ऐसी गलती से बचने के लिए हमेशा नई, अप्रयुक्त और सील्ड पैकिंग वाले कंडोम का ही इस्तेमाल करें।

कंडोम को सही तरह से कैसे स्टोर करें?

कंडोम को सुरक्षित रखने के लिए उनका सही स्टोरेज बहुत जरूरी है। अक्सर लोग इन्हें गलत जगह रख देते हैं, जिससे ये एक्सपायरी से पहले ही खराब हो जाते हैं। कंडोम को हमेशा कमरे के सामान्य तापमान पर रखें। इन्हें बहुत ज्यादा ठंडी या गर्म जगह पर न रखें, क्योंकि इससे इनका मैटीरियल खराब हो सकता है। लंबे समय तक वॉलेट या जेब में रखने से भी कंडोम कमजोर पड़ जाते हैं और फटने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा पैक को समय-समय पर चेक करें और जरूरत पड़ने पर नया पैक इस्तेमाल करें।

एक्सपायर कंडोम का इस्तेमाल किसी भी हालत में सुरक्षित नहीं है। यह गर्भधारण और यौन रोगों का कारण बन सकता है। इसलिए हमेशा सावधानी बरतें और सिर्फ नए, अप्रयुक्त और सही तारीख वाले कंडोम ही इस्तेमाल करें। सुरक्षित यौन जीवन के लिए सही जानकारी और सतर्कता बेहद जरूरी है।

