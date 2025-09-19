तुम बेवकूफ हो, तभी बॉर्डर पर बैठे हो ... महिला बैंककर्मी ने फौजी से कही ऐसी बातें कि सुनकर खौल जाएगा खून

नारी डेस्क: एक बैंकर और एक सैन्यकर्मी के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत ऑनलाइन सामने आई है। शुरुआत में मुंबई एचडीएफसी बैंक की अनुराधा वर्मा नाम की कर्मचारी को एक अन्य व्यक्ति को गालियां देते हुए सुना जा सकता है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इस क्लिप ने सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचाया है। फ़ोन कॉल लोन रिकवरी के सिलसिले में थी।



वायरल हो रहे ऑडियो में अनुराधा सिपाही की ओर से देरी से जवाब मिलने पर भड़की सुनाई दी। सिपाही ने ऊंची ब्याज दरों पर सवाल उठाते हुए कहा- "आपने मुझे 15.85 लाख रुपये का लोन दिया था। आप 16.23 लाख रुपये का ब्याज कैसे वसूल रहे हैं?" इससे अनुराधा भड़क गईं। उन्होंने सिपाही को गालियां दीं और विकलांगता और शहीदों के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। वह कहती हैं- "मैं तुम्हें 75 बार कह चुकी हूँ। अब तुम बेवकूफ़ हो, तो क्या कर सकते हो? अगर तुम पढ़े-लिखे होते, तो किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे होते। तुम बेवकूफ़ हो, इसीलिए तुम्हें सीमा पर भेजा गया है। बेवकूफ़, बेवकूफ़," ।



बैंकर गुस्से में सिपाही से कहती है-"यही वजह है कि तुम्हारे बच्चे विकलांग पैदा होते हैं और तुम लोग सीमा पर मरते हो, फ़ोन रख दो। मैं भी एक फ़ौजी परिवार से हूं। 15 दिन बाद आना, फिर देखती हूं तुम कौन से तुर्रम ख़ान हो और किस तरह के परिवार से हो।" उसने उसे गालियां भी दीं और कहा कि वह 12 साल से सीआरपीएफ़ में है, और अगर वह किसी अच्छे परिवार से होता तो 15-16 लाख रुपये उधार लेकर गुज़ारा नहीं कर रहा होता। फ़ौजी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उसके पास रिकॉर्डिंग है और वह उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगा। उसने बेबाकी से जवाब दिया और कहा कि जो चाहे करे।



सिपाही ने महिला से कहा, "जो सेवा प्रमाणपत्र तुमने बनवाया है, मुझे भेज दो।" उसने जवाब दिया, "तुमने स्क्रीनशॉट क्यों नहीं लिया? मैं कुछ क्यों भेजूं? मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूं। मैं पागल लग रही हूं, और तुम पाँच-छह हज़ार रुपये के लिए रो रहे हो... फ़ोन रख दो।"

लोगों ने एचडीएफसी बैंक से उस कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हालाँकि, बाद में एचडीएफसी बैंक ने स्पष्ट किया कि वह महिला बैंकर उनके साथ काम नहीं करती। एचडीएफसी ने कहा, "नमस्ते! हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि ऑडियो क्लिप में जिस महिला की आवाज सुनाई दे रही है वह बैंक की कर्मचारी नहीं है।"

