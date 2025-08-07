10 AUGSUNDAY2025 2:16:10 PM
बेहद ही शर्मनाक घटना!  सनकी आदमी ने गोली से उड़ा दिए 25 कुत्ते, सड़कों पर बिछी लाशें ही लाशें

  Edited By vasudha,
  • Updated: 07 Aug, 2025 10:46 AM
बेहद ही शर्मनाक घटना!  सनकी आदमी ने गोली से उड़ा दिए 25 कुत्ते, सड़कों पर बिछी लाशें ही लाशें

नारी डेस्क: राजस्थान से बेहद ही हैरान और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। एक सनकी आदमी ने अपनी बंदूक से 25 से अधिक बेजुबान कुत्तों की गोली मारकर हत्या कर दी। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र में स्थित कुमावास गांव में हुई एक वीभत्स घटना ने पशु अधिकार कार्यकर्ताओं के बीच आक्रोश पैदा कर दिया है। कुत्तों की हत्या का वीडियो भी सामने आया है। 


यह भयावह कृत्य 2 और 3 अगस्त को किया गया था, लेकिन बुधवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के बाद ही स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई की। वीडियो फुटेज में मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आवारा कुत्तों का पीछा करते और उन पर बंदूक से गोलियां चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनके शव गांव की सड़कों और खेतों में बिखर गए हैं। इसी वीडियो में एक दूसरी बाइक पर सवार एक अन्य व्यक्ति को आंशिक रूप से पहली बाइक पर सवार दोनों कुत्तों का पीछा करते और उनका वीडियो बनाते हुए देखा जा सकता है। 
 

यह स्पष्ट नहीं है कि दूसरी बाइक पर सवार व्यक्ति इस अपराध में शामिल था या नहीं। प्रारंभिक पुलिस जांच में एक आरोपी की पहचान डुमरा गांव निवासी श्योचंद बावरिया के रूप में हुई। स्थानीय पुलिस ने बावरिया के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इस घटना से पशु प्रेमियों और स्थानीय निवासियों में आक्रोश फैल गया है और वे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।


 

