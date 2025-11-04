07 NOVFRIDAY2025 8:22:53 PM
धनवान और सुखी जीवन चाहते हैं तो 'नीम करोली बाबा' के बताएं ये 4 उपाय जरूर आजमाएं

नारी डेस्क: नीम करोली बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। वे केवल अपने भक्तों के ही नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए मार्गदर्शक भी थे। बाबा जी संतों के साथ मिलकर लोगों को सही रास्ता दिखाते और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान देते थे। उनका आश्रम नैनीताल के पास कैंची धाम में था। यह जगह इतनी प्रसिद्ध है कि देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन करने आते हैं। कैंची धाम एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां हर साल बड़ी संख्या में भक्त जुटते हैं। यह वही स्थान है जहां कई प्रसिद्ध हस्तियां जैसे एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी आ चुकी हैं। इन लोगों ने कहा कि कैंची धाम आकर उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया।

नीम करोली बाबा ने धनवान और सुखी जीवन जीने के कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय बताए थे। ये उपाय हम आपके साथ साझा कर रहे हैं ताकि आप भी उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में खुशहाली ला सकें।

हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करें

नीम करोली बाबा कहते थे कि हर व्यक्ति को अगर धनवान और सुखी जीवन चाहिए तो उसे रोज हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति अपने आप में एक महामंत्र है। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा पढ़ता है, वह सभी दुखों और परेशानियों से मुक्त हो जाता है। साथ ही उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो भी लक्ष्य वह हासिल करना चाहता है, उसमें आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं।

गुरु के सानिध्य में रहना जरूरी है

नीम करोली बाबा कहते थे कि जिनको भी आप अपना गुरु मानते हैं, उनके पास रहना और उनसे मार्गदर्शन लेना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु के सानिध्य में रहकर आप जीवन में आने वाली हर मुश्किल को आसानी से पार कर सकते हैं। गुरु के दर्शन और उनके बताए रास्ते पर चलने से आपके सभी काम बिना किसी रुकावट के पूरे होते चले जाएंगे।

 कठिन समय में घबराएं नहीं

नीम करोली बाबा का मानना था कि जब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। विपरीत हालात में भी धैर्य बनाए रखना चाहिए और हमेशा शांत रहना चाहिए। क्योंकि बुरा वक्त हमेशा स्थायी नहीं होता, अच्छे दिन भी जरूर आते हैं। इसलिए कभी भी नकारात्मक सोच को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए और अपने ईष्ट देव पर पूरा विश्वास रखना चाहिए।

धन को सही तरीके से खर्च करें

नीम करोली बाबा ने बताया कि असली अमीर वही होता है जो पैसे की सही कीमत समझता है। पैसे को केवल इकट्ठा करने में नहीं बल्कि उसे सही जगह खर्च करने में बुद्धिमानी होती है। बाबा जी कहते थे कि धन का उपयोग हमेशा किसी की मदद के लिए करना चाहिए। अगर आप अपने धन को धर्म के कामों या जरूरतमंदों की सहायता में लगाते हैं, तो आप सच में धनवान कहलाते हैं।

नीम करोली बाबा के ये सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय हमें सिखाते हैं कि जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि पाने के लिए हमें आध्यात्मिकता और सही आचरण दोनों को अपनाना होगा। इनके अनुसार, ईश्वर में विश्वास, गुरु की महत्ता, संयम और सही दिशा में प्रयास ही हमें असली खुशहाली देते हैं।

