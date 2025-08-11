19 AUGTUESDAY2025 11:36:48 AM
  11 Aug, 2025
दांत से काटा, बेल्ट से पीटा, जमीन पर दे मारा... डे- केयर में 15 महीने की बच्ची के साथ हुआ जानवरों जैसा बर्ताव

नारी डेस्क:  नौकरीपेशा माता- पिता को ना चाहते हुए भी अपने बच्चे को किसी ओर के हाथों साैंपना पड़ता है। बड़े शहराें में आपको बहुत से डे- केयर मिल जाएंगे जिसमें वह आपको बच्चे की सुरक्षा का भरोसा देंगे। हाल ही में एक डे- केयर से जुड़ी ऐसी घटना सामने आई है, जिसे जानने के बाद माता- पिता की चिंताएं काफी बढ़ गई है। इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 

नोएडा सेक्टर-137 की एक सोसायटी स्थित डे-केयर से एक बेहद ही दर्दनाक वीडियो सामने आया है, यहां 15 महीने की बच्ची के साथ जो हुआ उसकी ताे कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। यहां पर एक मेड ने इस बच्ची को दांत से काटा, प्लास्टिक बेल्ट से पीटा और जमीन पर पटक दिया। अगर यह घटना सीसीटीवी में कैद ना होती तो किसी को इस घटिया हरकत का पता ही नहीं चलता। क्योंकि 15 महीने की मासूम तो कुछ बोल नहीं पाएगी। 
अब पैरेंट्स की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया है।  दरअसल बच्ची डे- केयर से घर लौटी तो वह लगातार रो रही थी। जब मां ने उसका शरीर देखा तो जख्म के निशान दिखे। जांच करने पर डॉक्टर ने बताया कि ये निशान किसी के दांत काटने से हुए हैं।  इसके बाद जब डे केयर सेंटर की सीसीटीवी फुटेज चेक करवाई गई तो  मेड उस बच्ची के साथ बर्बरता करती नजर आई। बच्ची के माता-पिता का आरोप है कि जब शिकायत करने के लिए कहा तो मेड और डे-केयर प्रमुख ने अभद्र भाषा में बात की और धमकी भी दी। वह आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। 
 

