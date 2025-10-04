जुबीन गर्ग को दिया गया जहर? सिंगर के बैंडमेट का चौंकाने वाला दावा

नारी डेस्क: असम के लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग की मौत की गुत्थी अब और भी उलझती दिखाई दे रही है। 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान हुई उनकी मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया था। हाल ही में उनके बैंडमेट और गवाह शेखर ज्योति गोस्वामी ने इस मामले में नया खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने गायक के मैनेजर और फेस्ट ऑर्गनाइजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

SIT जांच में नया मोड़

जुबीन गर्ग की मौत की जांच के लिए असम पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया था। SIT ने इस मामले में पहले ही कुल 12 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजे थे। इस प्रक्रिया में गायक के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और फेस्ट ऑर्गनाइजर श्यामकानु महंत को गिरफ्तार किया गया। दोनों को गुवाहाटी कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया।

ज़ुबीन गर्ग जी की मौत पर गहरे सवाल खड़े होते हैं, जिनके जवाब मिलना बेहद ज़रूरी है।



🔹 2022 में सर पर चोट लगने के बाद से उन्हें पानी और आग दोनों का फोबिया हो गया था। वह लगातार दवाइयाँ ले रहे थे। उनके करीबी सिद्धार्थ, जो 2014 से उनके साथ रह रहे हैं, इस सच्चाई को अच्छे से जानते थे।… pic.twitter.com/I1AveZu9B4 — Manish Tiwari (@livemanish_) October 3, 2025

बैंडमेट ने लगाए गंभीर आरोप

SIT की पूछताछ में जुबीन के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने दावा किया कि जुबीन गर्ग को उनके मैनेजर और फेस्ट ऑर्गनाइजर ने जहर दिया था। गोस्वामी ने बताया कि जब गायक डूब रहे थे, तो उनके मुंह और नाक से झाग निकल रहे थे, लेकिन उन्हें तुरंत अस्पताल नहीं ले जाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि जुबीन को स्विमिंग बहुत अच्छी तरह से आती थी, इसलिए उनकी मौत केवल डूबने से नहीं हो सकती।

मौत की तारीख और घटना

जुबीन गर्ग का निधन 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में हुआ। वह एक इवेंट में परफॉर्म करने गए थे। इस इवेंट से पहले उन्होंने स्कूबा डाइविंग की थी, और इसी दौरान कथित रूप से डूबने की घटना हुई। सिंगापुर से खबर आने के बाद उनके प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है।



एक पुलिस ऑफिसर ड्यूटी भी कर रहा है और अपने चहते कलाकार को अंतिम विदाई भी दे रहा है 😢



आख़िर यही सब तो कमाया था ज़ुबीन गर्ग ने।



pic.twitter.com/HFXXcaWQYF — Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) September 27, 2025

फैंस में चिंता, सोशल मीडिया पर उठे सवाल

जुबीन गर्ग के फैंस इस खबर से हैरान हैं और सोशल मीडिया पर लगातार उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर #JusticeForZubeen ट्रेंड करने लगा है। जुबीन गर्ग का अंतिम संस्कार 23 सितंबर 2025 को उनके गृह जिला गुवाहाटी, असम के पास कमरकुची गांव में किया गया। इस दौरान उन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। उनके प्रशंसकों और परिवारजन ने इस मौके पर गायक को श्रद्धांजलि अर्पित की।

अब SIT की जांच इस आरोप पर केंद्रित

असम पुलिस अब शेखर ज्योति गोस्वामी के आरोपों की गहन जांच कर रही है। SIT इस बात की पुष्टि करने की कोशिश कर रही है कि क्या वास्तव में जुबीन गर्ग को किसी ने जहर दिया था या उनकी मौत स्कूबा डाइविंग की दुर्घटना के कारण हुई।

जुबीन गर्ग की मौत ने न केवल उनके प्रशंसकों को सदमा दिया, बल्कि यह मामला अब एक संभावित अपराध की जांच में बदल गया है। SIT की जांच और बैंडमेट के आरोप इस गायक की मृत्यु की गुत्थी को और पेचीदा बना रहे हैं। आने वाले समय में इस मामले के परिणाम से यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह केवल एक दुखद दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश और जहर का मामला भी है।