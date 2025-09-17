18 SEPTHURSDAY2025 8:51:47 AM
"आ गया मां का बुलावा..."   22 दिन के लंबे इंतजार के बाद भक्ताें के लिए खुले मां वैष्णो देवी के दरबार

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 17 Sep, 2025 10:04 AM

नारी डेस्क:  भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 22 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वैष्णो देवी तीर्थयात्रा फिर से शुरू हो गई है। तीर्थयात्रा के फिर से खुलने से श्रद्धालुओं को राहत और खुशी मिली है, जिनमें से कई कटरा में मंदिर के फिर से खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। देश भर से तीर्थयात्री आना शुरू हो गए हैं और खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि उनका लंबा इंतज़ार आखिरकार खत्म हुआ और अब वे पवित्र मंदिर में आशीर्वाद ले सकेंगे।

नागपुर से एक तीर्थयात्री ने कहा- "हम पिछले चार दिनों से यात्रा फिर से शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। हमारे पास 20 तारीख के टिकट थे, लेकिन हम उन्हें रद्द करने वाले थे। कल रात हमें सूचना मिली कि यात्रा फिर से शुरू हो रही है। मैं बहुत खुश हूं, और अब मैं अपनी यात्रा पूरी कर पाऊंगा। माता रानी मेरी मनोकामनाएं पूरी करेंगी और सभी को खुश रखेंगी।" नागपुर के एक अन्य तीर्थयात्री उमेश ने कहा, "मुझे विश्वास था कि यात्रा फिर से शुरू होगी। वह बस थोड़ी नाराज़ थीं, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं उनके दर्शन कर पाऊंगा।"
वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर को शुरू होनी थी, लेकिन क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम के कारण लगातार 20वें दिन स्थगित रही। भवन और उस तक जाने वाले मार्ग पर लगातार बारिश के कारण यात्रा स्थगित कर दी गई। अधिकारियों ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि लगातार बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है और मंदिर तक जाने वाले मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे तीर्थयात्रियों के लिए आवाजाही असुरक्षित हो गई है। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी भूस्खलन और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण कई स्थानों पर बाधित है, जिससे संपर्क और भी जटिल हो गया है।

लंबे समय तक स्थगित रहने से श्रद्धालुओं में निराशा है, वहीं तीर्थयात्रा पर निर्भर स्थानीय व्यवसायों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 26 अगस्त को हुए भूस्खलन के बाद वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई थी, जिसमें 34 लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। यह आपदा दोपहर लगभग 3 बजे आई, जब भारी बारिश के कारण कटरा से मंदिर तक 12 किलोमीटर की यात्रा के लगभग आधे रास्ते में, अर्धकुंवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास भारी भूस्खलन हुआ।

