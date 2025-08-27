01 SEPMONDAY2025 7:54:10 AM
Nari

इन दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन आपको पहुंचा सकता है अस्पताल, पहले डॉक्टर से जरूर लें सलाह

  Edited By vasudha,
  Updated: 27 Aug, 2025 06:38 PM
नारी डेस्क:  नए शोध में यह बात सामने आई है कि अगर एंटीबायोटिक दवाइयों के साथ पेनकिलर (जैसे इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनाक आदि) का इस्तेमाल किया जाए, तो यह बैक्टीरिया को ज्यादा रेसिस्टेंट (प्रतिरोधी) बना सकता है। यानी, बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक का असर कम हो सकता है और संक्रमण जल्दी ठीक नहीं होगा।
 

क्या कहता है अध्ययन

द लैंसेट जर्नल में प्रकाशित 2024 के एक अध्ययन के अनुसार,  एंटीबायोटिक के साथ इबुप्रोफेन और पैरासिटामोल जैसी सामान्य दर्द निवारक दवाओं का उपयोग बैक्टीरिया के अत्यधिक प्रतिरोधी जीवों में विकास को बढ़ाकर एंटीबायोटिक प्रतिरोध को बढ़ा सकता है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने में गैर-एंटीबायोटिक्स की भूमिका को दर्शाता है। इसमें यह भी दावा किया गया कि  एंटीबायोटिक प्रतिरोध  जो जीवाणुओं को मारने के लिए डिज़ाइन किए गए एंटीबायोटिक दवाओं के बार-बार संपर्क में आने से समय के साथ विकसित होता है  2050 तक दुनिया भर में 39 मिलियन लोगों की जान ले सकता है।


पेनकिलर और एंटीबायोटिक के साथ लेने का नुकसान

पेनकिलर और एंटीबायोटिक साथ लेने से बैक्टीरिया में रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इससे दवा का असर घटने लगता है और बीमारी का इलाज मुश्किल हो सकता है। लंबे समय में यह एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस की गंभीर समस्या को बढ़ावा दे सकता है। डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी पेनकिलर और एंटीबायोटिक साथ न ल अगर जरूरत हो तो डॉक्टर से पूछें कि कौन-सी दवा सुरक्षित है।  खुद से दवाइयों का कॉम्बिनेशन बनाने से बचें।


डॉक्टर से जरूर लें सलाह


प्रमुख शोधकर्ता ने कहा, "इसका मतलब यह नहीं है कि हमें इन दवाओं का उपयोग बंद कर देना चाहिए, लेकिन हमें इस बारे में अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है कि वे एंटीबायोटिक दवाओं के साथ कैसे प्रतिक्रिया करती हैं - और इसमें केवल दो दवाओं के संयोजन से आगे देखना भी शामिल है।" एंटीबायोटिक का असर तभी होता है जब उसे सही तरीके और सही संयोजन के साथ लिया जाए। पेनकिलर के साथ बिना सोचे-समझे लेने से बैक्टीरिया और ज्यादा खतरनाक हो सकता है।

