ये 5 लक्षण दिखें तो समझ लें हो गई UTI Infection, देसी नुस्खे सबसे बेस्ट

नारी डेस्कः पेशाब में जलन होना एक आम सी बात है जो मामूली से ज्यादा भी हो सकती है। यूरिन इंफेक्शन जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) कहते हैं। वैसे तो यह इंफेक्शन पुरुष-महिला दोनों को हो सकती है लेकिन महिलाएं इसकी ज्यादा शिकार होती है। यूरिनरी सिस्टम में किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग आते हैं और ज्यादातर मूत्राशय और मूत्रमार्ग में ही यूरिन इंफेक्शन होता है। इंफेक्शन होने पर असहजता और दर्द का अनुभव रहता है।

यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के लक्षण | Urine Infection Symptoms

जब यूटीआई इंफेक्शन होता है तो शरीर में कुछ लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बार-बार यूरिन आ रहा है और हर वक्त यूरिन पास करने जैसा महसूस होता है। यूरिन पास करते समय जलन, इरिटेशन महसूस होती है । यूरिन में झाग नजर आने लगती है। यूरिन बदबूदार, व्हाइट डिस्चार्ज, लाल-गुलाबी गहरे रंग का भी हो सकता है। महिलाओं को पेल्विक फ्लोर में यानी कमर के निचले हिस्से में दर्द होने लगता है। जांघों और पैरों में दर्द महसूस हो सकता है।

यूरिन इंफेक्शन के कारण | Urine Infection Causes

यूरिन इंफेक्शन होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसमें पीरियड्स के दौरान साफ-सफाई ना रखना, इंटरकोर्स के बाद सफाई ना रखना, घंटों यूरिन को रोके रहना भी है। इसके अलावा महिलाओं में मूत्रमार्ग एनस के काफी पास होने के कारण एनस के बैक्टीरिया मूत्राशय तक जा सकते हैं जिससे यूरिन इंफेक्शन हो सकता है। बर्थ कंट्रोल दवाइयां के कारण भी यूरिन इंफेक्शन होने की संभावना बढ़ती है।यूरिन इंफेक्शन के रिस्क फैक्टर्स में पथरी भी शामिल है। किडनी स्टोन्स (Kidney Stones) के कारण अगर मूत्राशय नली में यूरिन जमा होता है तो उससे भी यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो सकता है।

यूरिन इंफेक्शन के घरेलू उपाय | Urine Infection Home Remedies

हाइड्रेटेड रहेंः पर्याप्त पानी, क्रैनबेरी जूस, नींबू पानी, नारियल पानी और छाछ पीते रहें। इससे बैक्टीरिया पेशाब के जरिए बाहर निकल जाते हैं। खानपान पर ध्यान दें। मसालेदार भोजन से बचें। घर का बना दही खाएं। विटामिन सी से भरपूर फल खाएं।

आराम करेंः शरीर को इंफेक्शन से लड़ने के लिए पर्याप्त आराम दें।

साफ-सफाई का ध्यान रखें। मूत्रमार्ग को अच्छे से साफ करें। सार्वजनिक टॉयलेट का उपयोग करते समय सतर्क रहें। पेशाब रोककर न रखें। इससे इंफेक्शन बढ़ सकता है।

योगासन में भद्रासन, अश्विनी मुद्रा और सेतुबंधासन UTI कम करने में सहायक होते हैं।

इस तरह के घरेलू उपाय और साफ-सफाई से ज्यादातर हल्के यूरिनरी इंफेक्शन में सुधार देखा जाता है। यदि लक्षण ज्यादा गंभीर हों, जैसे तेज बुखार या पेशाब में खून, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।