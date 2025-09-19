19 SEPFRIDAY2025 2:47:58 PM
उड़ता पंजाब नहीं चढ़दी कला च पंजाब! बाढ़ के बाद अपनी मिट्टी की कुछ यूं सेवा कर रहे पंजाबी युवा

नारी डेस्क: पंजाब अभूतपूर्व नदी बाढ़ से जूझ रहा है, जिसमें 56 अनमोल जानें जा चुकी हैं, 2,300 से ज़्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं, 13,800 करोड़ रुपये की संपत्ति, आजीविका और बुनियादी ढांचे का नुकसान हुआ है। यह युवाओं का अदम्य साहस ही है जो 'सेवा' और 'चढ़ती कला' की भावना को जीवित रखता है, जो चार दशकों के सबसे चुनौतीपूर्ण समय के बावजूद संघर्ष कर रहे हैं और मिलकर राज्य का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। एक उल्लेखनीय प्रवृत्ति सामने आई है कि पंजाब के युवा, जिन्हें पहले "बेकार" और "नशेड़ी" कहा जाता था, अब लोगों के रक्षक बन रहे हैं।

लोगों के हो गए हैं घर और खेत बर्बाद

युवा पुरुष और महिलाएं बाढ़ग्रस्त ग्रामीणों तक दैनिक उपयोगिताएं पहुंचाकर और खेतों व मानव बस्तियों में और अधिक बाढ़ आने से रोकने के लिए नदी के तटबंधों को मज़बूत करके अपने मानवीय कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। हफ़्तों बाद अब जब जल स्तर कम होने लगा है, तो विस्थापित परिवार घर लौटने लगे हैं और पा रहे हैं कि उनके घर, फ़सलें और आजीविका लगभग नष्ट हो चुकी हैं। अब ग्रामीण समुदाय, मशहूर हस्तियों, प्रभावशाली लोगों, सामुदायिक और धार्मिक नेताओं के नेतृत्व में, परिवर्तनकारी भूमिकाओं में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ वे बाढ़ को रोकने के लिए तटबंधों और जल निकासी को मज़बूत करने के अलावा घरों, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं के पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

पुनर्वास कार्य की जिम्मेदारी संभाल रहे युवा

अगस्त से भारी मानसूनी बारिश और उफनती नदियों के पानी से आई बाढ़ ने देश के खाद्यान्न भंडार पंजाब के बड़े हिस्से को जलमग्न कर दिया है, जहां 20 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं और ऊपरी बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद पांच लाख एकड़ फ़सलें नष्ट हो गई हैं, जिससे नदियाँ अपने तटबंधों को तोड़ रही हैं। सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िलों में से एक, फ़िरोज़पुर के ग्रामीण कस्बे ज़ीरा में रहने वाले अस्सी वर्षीय डॉक्टर विजय खन्ना ने आईएएनएस को फ़ोन पर बताया कि लगभग हर गांव में युवाओं को बाढ़ प्रभावित इलाकों में पुनर्वास कार्य करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। यह काम नदी के तटबंधों को मज़बूत करने से लेकर संसाधन जुटाने के लिए बाढ़-तैयारी समितियों का गठन और घरों, गलियों और खेतों से बाढ़ के पानी के साथ बची गाद और कीचड़ को साफ़ करने तक फैला है। उन्होंने कहा- "हर युवा, जिसे ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, सामुदायिक नेटवर्क के ज़रिए अपने ट्रैक्टर-ट्रेलर का इस्तेमाल करके सामुदायिक कार्य कर रहा है।"

दिन रात मेहनत कर रहे हैं पंजाब के युवा

खन्ना ने कहा कि पंजाब के युवाओं को नशेड़ी बताना ग़लत है। "दरअसल, ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले बाढ़ का सामना किया, फिर दूसरों को बचाने में मदद की और अब वे ग्रामीण आजीविका के पुनरुद्धार में मदद कर रहे हैं।" पंजाब में युवाओं में बढ़ते नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की पृष्ठभूमि पर आधारित, क्राइम ड्रामा 'उड़ता पंजाब' ने राज्य के नशीले पदार्थों के संकट और उसकी काली सच्चाईयों को उजागर किया है। 'उड़ता पंजाब' से उलट, इन बाढ़ों ने, जो अब तक की सबसे भयावह बाढ़ है, युवाओं की 'जीवित रहने से लेकर पुनरुत्थान तक' की भावना को दर्शाया, जो सिख मान्यता 'सरबत दा भला', यानी सबका कल्याण, पर आधारित है। एक अंतरराष्ट्रीय चैरिटी संस्था के एक स्वयंसेवक ने आईएएनएस को बताया, "पंजाब के युवाओं को नशेड़ी बताना गलत है। "क्या एक नशेड़ी मेहनत वाला काम कर सकता है, यह केवल एक पंजाबी ही कर सकता है, अपने युवाओं की ताकत के साथ जो मज़बूत, अडिग और हमेशा चढ़दी कला में लगे रहते हैं।" 'चढ़ती कला' का अर्थ है विपरीत परिस्थितियों सहित सभी परिस्थितियों में उच्च मनोबल बनाए रखना।

 "मिट्टी दी सेवा" कर रहे पंजाबी

दिलचस्प बात यह है कि युवा बाढ़ राहत के लिए ज़्यादा "मिट्टी दी सेवा" कर रहे हैं। "मिट्टी दी सेवा" का अर्थ है तटबंधों के पुनर्निर्माण के लिए मिट्टी का योगदान देने का एक सामुदायिक प्रयास। गुरदासपुर, अमृतसर, फाज़िल्का और तरनतारन ज़िलों में, वैश्विक चैरिटी संस्थाएं स्थानीय युवाओं के साथ मिलकर स्वयंसेवा का काम कर रही हैं और ग्रामीणों को दो-तीन महीने से ज़्यादा समय तक दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता के लिए राहत प्रदान कर रही हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस हफ़्ते 'मिशन चढ़ती कला' की शुरुआत की - जो बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास प्रयासों के लिए धन जुटाने हेतु एक वैश्विक धन उगाही अभियान है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि अब राहत कार्यों से आगे बढ़कर पुनर्वास शुरू करने का समय आ गया है क्योंकि किसानों को अपने खेतों में फिर से बुवाई करनी है, बच्चों को स्कूल वापस जाना है और परिवारों को अपने घरों का पुनर्निर्माण करना है।

