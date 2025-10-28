28 OCTTUESDAY2025 4:23:18 PM
जयपुर में दर्दनाक हादसा! हाई-टेंशन बिजली के तार से टकराने से मजदूरों से भरी बस में लगी आग, दो की मौत

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 28 Oct, 2025 01:21 PM
नारी डेस्क: जयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर मनोहरपुर इलाके में मंगलवार को मजदूरों से भरी एक बस के हाई-टेंशन बिजली के तार की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 अन्य झुलस गए। अधिकारियों के अनुसार, जब यह दुर्घटना हुई तब मजदूरों को टोडी गांव के एक ईंट भट्टे पर ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि बस ऊपर से गुजर रही हाई-टेंशन लाइन से टकरा गई, जिससे बस में करंट दौड़ गया और आग लग गई। स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और जलती हुई बस में फंसे लोगों को बचाने में मदद की।
 

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कई यात्री बाहर निकाले जाने से पहले ही गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन से बार-बार इन हाई-टेंशन लाइनों को हटाने या उनकी ऊंचाई बढ़ाने का आग्रह किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। घटना की सूचना मिलते ही जयपुर के जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। बचाव कार्य में सहायता के लिए एक विशेष जिला पुलिस और नागरिक सुरक्षा दल को भी तैनात किया गया। घायलों को पहले शाहपुरा उप-जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दो श्रमिकों को मृत घोषित कर दिया।
 

गंभीर रूप से घायल पांच मरीजों को बाद में उन्नत उपचार के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल रेफर कर दिया गया। अस्पताल के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पीड़ितों की देखभाल के लिए एक आपातकालीन दल को अलर्ट पर रखा गया था। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि बस सुरक्षित ऊंचाई सीमा से अधिक ऊंचाई पर थी और बिजली के तार के संपर्क में आ गई। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है। मृतकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन माना जा रहा है कि वे एक स्थानीय ईंट भट्टे पर काम करने वाले प्रवासी श्रमिक थे।
 

