शादी में ट्राई करें साइड चेन इयररिंग्स, लगेंगी सबसे खूबसूरत दुल्हन

नारी डेस्क: साइड चेन इयररिंग्स किसी भी पारंपरिक लुक को बेहद खूबसूरत और रॉयल बना देते हैं। खासकर जब बात साड़ी की हो या फिर दुल्हन के लुक की, तो इन ईयररिंग्स का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह सिर्फ गहना नहीं, बल्कि पूरे चेहरे की खूबसूरती और दुल्हन के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला आभूषण है।



साड़ी लुक में साइड चेन इयररिंग्स की खासियत

ये कानों से जुड़कर बालों या जूड़े तक फैलती चेन का स्टाइल देती हैं, जिससे चेहरा और भी आकर्षक लगता है। साड़ी के साथ ये इयररिंग्स एलिगेंट और ग्रेसफुल टच जोड़ते हैं। इससे चेहरा लंबा और स्लिम दिखाई देता है। ये माथे की मांगटीका और गले के हार से मैच होकर पूरे ब्राइडल लुक को कंप्लीट करते हैं। इनका डिज़ाइन दुल्हन के मेकअप और परिधान को और ज्यादा उभार देता है।



साइड चेन इयररिंग्स आइडियाज



पर्ल साइड चेन इयररिंग्स: मोतियों की बारीक चेन जो कान से बालों या जूड़े तक जाती है। साड़ी, लहंगे और ब्राइडल लुक में बहुत एलीगेंट लगती है।

कुंदन वर्क साइड चेन इयररिंग्स: कुंदन स्टोन और छोटे-छोटे बीड्स से बनी चेन शादी और पारंपरिक लुक के लिए परफेक्ट है।

ऑक्सीडाइज्ड साइड चेन इयररिंग्स: ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर या जर्मन सिल्वर से बनी चेन, इंडो-वेस्टर्न या कॉटन साड़ी लुक में बहुत सुंदर लगती है।

गोल्डन साइड चेन विद झुमका: गोल्डन झुमके से जुड़ी पतली चेन जो हेयरस्टाइल से अटैच होती है। दुल्हन या खास मौकों पर यह लुक रॉयल टच देता है।

मांगटीका अटैच्ड साइड चेन: इयररिंग्ससे जुड़ी चेन माथे के मांगटीका से जुड़ती है। यह स्टाइल पूरे ब्राइडल सेट को एक साथ जोड़ देता है।

क्रिस्टल और स्टोन चेन इयररिंग्स: चमकदार स्टोन और क्रिस्टल वाली चेन, जो पार्टी लुक के लिए बेस्ट है। वेस्टर्न गाउन या इंडो-वेस्टर्न आउटफिट्स के साथ जंचती है।



क्यों करें साइड चेन इयररिंग्स का चुनाव?

यह किसी भी साधारण साड़ी को भी तुरंत रिच और फेस्टिव बना देते हैं। ब्राइडल ज्वेलरी में ये स्टेटमेंट पीस का काम करते हैं। हल्के से भारी डिज़ाइन तक, हर तरह के विकल्प उपलब्ध हैं। अगर आपकी साड़ी या ड्रेस भारी है तो सिंपल साइड चेन ईयररिंग्स चुनें। हल्के कपड़ों के साथ डिटेल्ड या हेवी साइड चेन ईयररिंग्स पहन सकती हैं। हेयरस्टाइल में जूड़ा या ब्रेड (चोटी) बनाकर इन्हें और उभारें।

