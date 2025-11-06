07 NOVFRIDAY2025 8:32:24 PM
Nari

सिर घुमना और कमजोरी नहीं है नॉर्मल, समझ लीजिए शरीर में हो चुकी है Iron की कमी

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 06 Nov, 2025 01:10 PM
सिर घुमना और कमजोरी नहीं है नॉर्मल, समझ लीजिए शरीर में हो चुकी है Iron की कमी

नारी डेस्क: अगर आप दिनभर थकान महसूस करते हैं, नींद के बाद भी शरीर भारी-भारी लगता है या काम करने में मन नहीं लगता तो ये सिर्फ ओवरवर्क या नींद की कमी नहीं, बल्कि आयरन डिफिशियेंसी (Iron Deficiency) का संकेत भी हो सकता है। आइए डॉक्टरों की राय के अनुसार जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है।


आयरन क्या करता है शरीर में

डॉक्टरों के अनुसार आयरन एक आवश्यक मिनरल है जो हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन हमारे खून में ऑक्सीजन को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है। अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाए, तो अंगों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और परिणामस्वरूप लगातार थकान, कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं।


 आयरन की कमी के आम लक्षण

-दिनभर थकावट और आलस्य महसूस होना
- चेहरा और होंठ पीले पड़ जाना
-बाल झड़ना, नाखून कमजोर होना
- सांस फूलना  या हल्का-सा काम करने पर भी हृदयगति बढ़ना
-ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल, सिरदर्द
- बार-बार संक्रमण होना या रोग-प्रतिरोधक क्षमता कम होना


डॉक्टर के सुझाव – आयरन लेवल बढ़ाने के उपाय


हरी पत्तेदार सब्जियां पालक, मेथी, सरसों, चौलाई, मसूर, राजमा, चना, खजूर, किशमिश, अंजीर, बाजरा, ज्वार, ओट्स, चिकन लिवर, अंडे की जर्दी, मछली अपनी डाइट में शामिल करें। विटामिन C आयरन के अवशोषण (absorption) में मदद करता है। इसलिए आयरन-फूड के साथ नींबू, संतरा, अमरूद या टमाटर जरूर खाए। चाय या कॉफी तुरंत खाने के बाद न पिएं, क्योंकि इनमें टैनिन होता है जो आयरन अवशोषण रोकता है। जंक फूड  और ज्यादा प्रसंस्कृत भोजन से परहेज़ करें।

ज़रूरत हो तो डॉक्टर से सप्लीमेंट लें

यदि खून में हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो डॉक्टर आयरन सप्लीमेंट या इंजेक्शन दे सकते हैं। कभी भी खुद से दवा न लें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आयरन भी शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। ध्यान रखें लगातार थकान हमेशा आलस्य का नहीं, पोषण की कमी का संकेत हो सकती है। रीर आपको जो संकेत दे रहा है, उसे नजरअंदाज न करें।

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it