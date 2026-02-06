सिर्फ Korean Games के कारण 3 बहनों ने नहीं किया सुसाइड! Expert ने बताई खौफनाक सच्चाई

नारी डेस्क: गाजियाबाद में कथित तौर पर आत्महत्या करने वाली तीन नाबालिग बहनों की दुखद मौत के बीच, AIIMS दिल्ली में मनोरोग विज्ञान के प्रोफेसर डॉ. राजेश सागर ने कहा कि इस घटना की पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए, इस बात पर जोर देते हुए कि ऑनलाइन गेमिंग या "कोरियन गेम्स" को इस घटना का पूरा जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता । इस घटना को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए, डॉ. सागर ने कहा कि इसमें कई मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक और सामाजिक कारक शामिल हो सकते हैं और जांचकर्ताओं से सभी संभावित कोणों से देखने का आग्रह किया।



बच्चों का व्यवहार पर ध्यान देने की जरुरत

डॉक्टर ने ANI को बताया- "एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। हमें इसे पूरी तरह से देखने की जरूरत है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जो देखा जा रहा है वह यह है कि कुल मिलाकर बच्चे का व्यवहार, व्यवहार में बदलाव और कुल मिलाकर माहौल, माता-पिता के साथ बातचीत, माता-पिता के बीच मनमुटाव, और माता-पिता का रिश्ता किसी भी व्यवहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।" AIIMS विशेषज्ञ ने कहा- "गेमिंग अपने आप में एक समस्या है खासकर युवाओं में जहां गेमिंग के मामले बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ ही, हम यह भी कहते हैं कि गेमिंग महत्वपूर्ण है, खासकर ऑफलाइन गेमिंग यह मनोरंजन का एक तरीका है।"



इमोशनल डिस्ट्रेस थी तीनों बहनें

पिछली घटनाओं से तुलना करते हुए, उन्होंने कहा- "कुछ साल पहले ब्लू व्हेल जैसा कुछ था गेमिंग हमें रिस्क फैक्टर्स को देखने की ज़रूरत है, हमें यह देखने की ज़रूरत है कि इसके पीछे क्या कारण हैं, जो गेमिंग, ओवरऑल बिहेवियर और बिहेवियर में बदलाव की वजह बन रहे हैं। हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि बच्चों में हाई-रिस्क बिहेवियर की टेंडेंसी होती है क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है।" मरी हुई बहनों के कमरे की दीवार पर लिखी बातों पर रिएक्ट करते हुए, जिसमें "अकेला," "मैं बहुत बहुत अकेला हूं," और "मुझे टूटे हुए दिल का बना दो" जैसे शब्द शामिल थे, डॉ. सागर ने कहा कि ये फ्रेज़ इमोशनल डिस्ट्रेस दिखाते हैं।



बच्चों को सपोर्ट की जरूरत

AIIMS विशेषज्ञ ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए शुरुआती पहचान और समय पर सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा- "तो ज़रूरी बात यह है कि हमें इन लाइनों, इन शब्दों, लो फील करने, दुखी महसूस करने के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए हमें इन शब्दों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, यह जरूरी है, क्योंकि अगर सही मदद दी जाती, जल्दी पहचान की जाती, तो हालात अलग होते"। गाज़ियाबाद में अपनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग की 9वीं मंज़िल से कूदकर जान देने वाली तीन नाबालिग लड़कियां साफ तौर पर कोरियन कल्चर से प्रभावित थीं। यह दुखद घटना कल रात करीब 2:15 बजे लोनी इलाके में टीला मोड़ पुलिस लिमिट के तहत हुई।

