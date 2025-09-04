05 SEPFRIDAY2025 9:55:53 PM
बेटे को एग्जाम में मिले एक नंबर, रिजल्ट देखते ही पिता की हो गई मौत

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 04 Sep, 2025 07:29 PM
नारी डेस्क: अपने बच्चे को लायक बनाने के लिए मां- बाप क्या कुछ नहीं करते हैं। एक पिता ने भी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन प्रोफेसर की एक गलती ने उनका सपना तोड़ दिया। बेटे के कम माकर्स देखकर एक पिता इतना टूट गए कि उनकी गम में मौत ही हो गई। इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। 
 

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में मंगलवार को एक छात्र के पिता की मौत हो गई। दरअसल  विश्वविद्यालय से MSC गणित कर रहे आयुष मिश्रा के इंटरनल परीक्षा में एक नंबर आया था,  जिसके शिकायत लेकर उनके पिता प्रोफेसर से मिलने आए थे। वह इस गम को सह नहीं पाए और कुर्सी पर बैठते ही उनकी माैत हो गई।
 

अपने पिता को खो चुके आयुष का कहना है कि  क्लासिकल मैकेनिक्स पेपर (75 अंक) में उसे 34 अंक मिले, लेकिन इंटरनल में केवल एक अंक दिया गया। जबकि पहले चार सेमेस्टर में उसका प्रदर्शन 78 से 85 प्रतिशत तक रहा है। आरोप है कि महिला प्रोफेसर ने जानबूझकर कम अंक दिए, बस इसी  बात से छात्र के पिता का दिल टूट गया और उनकी मौत हो गई।

