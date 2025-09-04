बीमार मां को अस्पताल ले जा रहा परिवार गिरा गड्ढे में, कार निकालने के लिए बुलानी पड़ी क्रेन

नारी डेस्क: उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश होने के चलते बाढ़ की चिंता बढ़ गई है। सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां बहुत भारी बारिश की संभावना है। वहीं इसी सब के बीच सहारनपुर से एक बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां परिवार समेत एक कार गड्ढे में गिर गई।



यह भी पढ़ें: पंजाब के बाद अब इस खूबसूरत शहर में बाढ़ की चेतावनी जारी



यह दुर्घटना मध्यरात्रि करीब एक बजे की है। गंगोह क्षेत्र के गांव जुखेड़ी के रहने वाले वीरेंद्र की मां की तबीयत रात को अचानक खराब हो गई। वह परिवार के बाकी सदस्यों के साथ अस्पताल के लिए निकले, रास्ते में उनकी कार गहरे गड्ढे में गई। दरअसल यहां पालिका का निर्माण कार्य चल रहा था जहां ठेकेदार ने बोरिंग के लिए गहरा गड्ढा खोदा हुआ था, हालांकि इसके आस-पास कोई सांकेतिक बोर्ड तक नहीं लगाया गया था।



यह भी पढ़ें: नवरात्र के पहले दिन ये सब सामान हो रहे सस्ते



दुर्घटना में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। परिवार के लोगों ने किसी तरह इस कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। अगले दिन कार को क्रेन की मदद से इस गहरे गड्ढे से बाहर निकाला गया। इस दुर्घटना को लेकर लोगों में रोष है, उनका कहना है कि ठेकेदार की लापरवाही किसी की जान भी ले सकती थी।

