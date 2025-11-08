आंखें और दिल का ख्याल रखती है शकरकंद, घर पर बनाएं इसकी हेल्दी टिक्की

नारी डेस्क: यह तो सभी जानते ही हैं कि शकरकंद में प्राकृतिक शुगर होती है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देती है। इसमें पोटैशियम और फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखता है। आज हम आपको शकरकंद की टिक्की के हेल्दी रेसिपी के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद स्वादिष्ट है।



शकरकंद की टिक्की रेसिपी



- शकरकंद (Sweet Potato) – 3 उबले हुए

-सेंधा नमक – स्वादानुसार

-हरी मिर्च – 2 बारीक कटी

-धनिया पत्ता – 2 टेबल स्पून (कटा हुआ)

-नींबू का रस – 1 टीस्पून

-भुना जीरा पाउडर – ½ टीस्पून

- काली मिर्च पाउडर – ¼ टीस्पून

- तेल – सेकने के लिए



बनाने की विधि

पहले शकरकंद को नरम होने तक उबालें और छील लें। उबले हुए शकरकंद को मैश करें और उसमें सेंधा नमक, हरी मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर, नींबू रस और काली मिर्च मिलाएं। हाथों से छोटे-छोटे गोल या चपटे आकार की टिक्कियां तैयार करें। तवे पर थोड़ा तेल गर्म करें और टिक्कियों को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक सेकें। इन्हें हरी चटनी या दही के साथ गर्मागर्म परोसें। व्रत (उपवास) में भी सेंधा नमक डालकर इसे खाया जा सकता है।



शकरकंद खाने के फायदे

रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है: इसमें मौजूद विटामिन C और बीटा-कैरोटीन इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं।

आंखों के लिए अच्छा: शकरकंद में विटामिन A की मात्रा अधिक होती है, जो आंखों की रोशनी बढ़ाता है।

थायरॉइड और हार्मोन संतुलन में मददगार: इसमें आयरन और मैग्नीशियम होते हैं जो हार्मोनल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं।

वजन घटाने में मददगार: फाइबर से भरपूर होने के कारण यह पेट को देर तक भरा रखता है और ओवरईटिंग से बचाता है।