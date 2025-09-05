Smita Patil जैसी हो गई Sushmita Sen की गोद ली बेटी रेने, नहीं जाना चाहती कभी असली मां-बाप के पास

नारी डेस्कः सुष्मिता सेन के तो बी-टाउन में बहुत से फैंस है लेकिन अब उनकी बेटी भी फैंस के दिलों में बस गई है। जी हां सुष्मिता सेन की बड़ी बेटी रेने सेन का बदला रूप देखकर यूजर्स हैरान हो गए हैं। दरअसल हाल ही में रेने ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और कुछ तस्वीरें शेयर की जिसे देखकर लोग यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये रेने सेन ही है क्या। क्योंकि अब पहले की रेने और अब की रेने में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है।

साल 2000 में सुष्मिमा ने 'रेने ' को गोद लिया था

बता दें कि रेने 25 साल की हो गई है। साल 2000 में सुष्मिमा ने 'रेने ' को गोद लिया था। बेटी के जन्मदिन पर सुष्मिता सेन ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की। रेने काफी स्टाइलिश नजर आ रही है और इस लुक को देखकर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि वह अपनी मां से चार गुना स्टाइलिश बनेगी। रेने भी अपनी मां की तरह एक्टिंग में नाम कमाना चाहती हैं। वहीं रेने को 90s की एक फेमस एक्ट्रेस के साथ बी कंप्मेयर किया जा रहा है। जी हां कुछ लोगों का कहना है कि रेन बिलकुल स्मिता पाटिल जैसी लग रही है। क्या आपको भी लगता है कि रेने का लुक स्मिता पाटिल जैसा लग रहा है।



कभी असली मां-बाप के पास नहीं जाना चाहती रेने

बता दें कि रेने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख चुकी हैं उन्होंने फिल्म सुटेबाजी में डेब्यू किया था और 'बैड न्यूज' में भी उन्होंने बैक स्टेज काम किया है। सब जानते हैं कि सुष्मिता ने आजतक शादी नहीं की लेकिन मां बनने का सुख उन्होंने जरूर पाया। उन्होंने दो बेटियों को गोद लिया। रेने उनकी बड़ी बेटी हैं और सुष्मिता ने कहा कि रेने के आने से मेरी पूरी लाइफ बदल गई। हालांकि जब रेने 18 साल की हुई थी तो सुष्मिता सेन ने बेटी से कहा था कि चाहे तो अपने असली मां-बाप का पता लगा सकती है और उनके पास जा भी सकती है लेकिन, रेने ने साफ मना कर दिया था। रेने ने इस पर कहा था कि मेरी माँ-बाप सबकुछ आप हो।



एक एक्ट्रेस के तौर पर पहचान रखने वाली सुष्मिता हमेशा ही फैंस के बीच इस बात के लिए भी तारीफ बटौरती हैं कि उन्होंने दो ऐसे बच्चों को अच्छी लाइफ दी और उन्हें पाला पोसा, जिस तरह की जिंदगी पाने के सपने बहुत से अनाथ बच्चे देखते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।

