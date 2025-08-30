सनी लियोनी ने मां बनने के लिए की बड़ी कोशिश, बच्चे पाने के लिए चुकाई भारी कीमत

नारी डेस्क : बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्री सनी लियोनी ने हाल ही में अपनी मां बनने की यात्रा के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि कई बार IVF (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) असफल होने और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बाद उन्होंने गोद लेने और सरोगेसी का विकल्प चुना।

सनी लियोनी और उनके पति डेनियल वेबर तीन बच्चों के माता-पिता हैं। उनकी बेटी निशा कौर वेबर को उन्होंने महाराष्ट्र के लातूर से गोद लिया था। वहीं उनके जुड़वां बेटे एशर और नोहा सरोगेसी के जरिए जन्मे हैं।

हाल ही में सनी ने सोहा अली खान के पॉडकास्ट में अपने मां बनने के सफर को साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके मन में हमेशा से एक बच्चा गोद लेने की इच्छा थी। उन्होंने गोद लेने के लिए आवेदन किया और उसी दिन जब IVF प्रक्रिया शुरू हुई, उन्हें एक छोटी बच्ची से मैच मिल गया, जो बाद में उनकी बेटी निशा बनीं।

जब सनी से पूछा गया कि उन्होंने सरोगेसी क्यों चुनी, तो उन्होंने साफ कहा कि वे खुद गर्भवती होना नहीं चाहती थीं। इसके बाद उन्होंने सरोगेट मां को दिए गए खर्चों के बारे में भी खुलासा किया। सनी ने बताया कि उन्होंने हर हफ्ते सरोगेट मां को एक निश्चित राशि दी। साथ ही सरोगेट मां के पति को भी छुट्टियों के लिए पैसे दिए गए। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया में उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया। इतना ही नहीं, सरोगेट मां ने उस पैसे से अपना एक घर खरीदा और उसकी शादी भी बड़ी धूमधाम से हुई।

सनी और डेनियल की शादी 2011 में हुई थी। 2017 में उन्होंने पहली बार खबर दी कि उन्होंने निशा को गोद लिया है। गोद लेने की यह प्रक्रिया भारत की एक अडॉप्शन एजेंसी के माध्यम से पूरी हुई थी। उस समय निशा की उम्र मात्र 21 महीने थी। सनी और डेनियल ने बताया कि जैसे ही उन्होंने निशा की तस्वीर देखी, उन्हें लगा कि वह उनके परिवार की ही हिस्सा बननी चाहिए।

मार्च 2018 में इस कपल ने फैंस को एक और खुशखबरी दी जब उन्होंने अपने जुड़वां बेटों नोहा और एशर के जन्म की घोषणा की। यह बच्चे सरोगेसी के जरिए जन्मे थे। लंबे समय तक फैमिली प्लानिंग के बाद, प्रेग्नेंसी में समस्याओं के कारण उन्होंने सरोगेसी का रास्ता अपनाया।

सनी लियोनी और डेनियल वेबर ने अपनी मुश्किलों और चुनौतियों के बावजूद अपने परिवार को पूरा किया और आज वे तीन बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे हैं।