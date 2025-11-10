10 NOVMONDAY2025 9:01:14 PM
पिता धर्मेंद्र का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे सनी देओल, मीडिया को देखकर छिपाया चेहरा

  10 Nov, 2025 07:49 PM
पिता धर्मेंद्र का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे सनी देओल, मीडिया को देखकर छिपाया चेहरा

नारी डेस्क: अभिनेता सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र से मिलने ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे। प्रशंसकों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो में, सनी अपने पिता का हालचाल जानने के लिए अपने बेटों के साथ अस्पताल पहुंचते समय अपने चेहरे को हाथों से ढंकते हुए दिखाई दे रहे थे। बताया जा रहा है कि एक्टर की हालत ठीक है।  अभिनेता को सोमवार को दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सनी देओल की टीम ने एक बयान जारी कर कहा-  "श्री धर्मेंद्र की हालत स्थिर है और निगरानी में हैं। आगे की टिप्पणियां और अपडेट उपलब्ध होने पर साझा किए जाएंगे। सभी से अनुरोध है कि उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करें और परिवार के निजता के अधिकार का सम्मान करें।" यह खबर उनके मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल जाने के एक हफ्ते बाद आई है, जिससे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं पैदा हो गई थीं।


एक हफ्ते पहले, उनकी पत्नी हेमा मालिनी ने उनके अस्पताल दौरे के दौरान मीडिया को आश्वस्त किया था कि वह ठीक हैं। अभिनेता अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ खंडाला स्थित अपने फार्महाउस में रहते हैं। शहर में प्रदूषण के बिगड़ते स्तर को देखते हुए अभिनेता इस कस्बे में स्थानांतरित हो गए हैं।धर्मेंद्र बॉलीवुड के सबसे स्थायी और प्रिय सितारों में से एक हैं। उनका जन्म 1935 में पंजाब में हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 के दशक की शुरुआत में एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के माध्यम से की थी। अपने सिनेमाई करियर के अलावा, धर्मेंद्र की विनम्रता और करिश्मा ने उन्हें पर्दे पर और पर्दे के पीछे, दोनों जगह एक प्रिय व्यक्ति बना दिया है।

