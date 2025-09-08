पंजाब के इस नन्हे बच्चे के लिए मसीहा बने सोनू सूद, किया किडनी का इलाज करवाने का वादा

नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने रविवार को पंजाब में किडनी की बीमारी से पीड़ित एक छोटे बच्चे से मुलाकात की और कहा कि वह उसके ठीक होने में हर संभव मदद करेंगे। उन्होंने X पर अस्पताल से उन्होंने तस्वीरें साझा कीं, जिसमें वह बच्चे और उसके परिवार से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूद ने कैप्शन में लिखा - "आज पंजाब में नन्हे अविजोत से मुलाकात हुई, एक बहादुर आत्मा जिसके आगे एक बड़ी लड़ाई है। हम उसके ठीक होने में हर संभव मदद करेंगे। इस नन्हे फरिश्ते को शक्ति और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। वह अकेला नहीं है"।



सूद ने बताया कि उन्होंने बच्चे के परिवार से बात की है और सुनिश्चित किया है कि बाढ़ "उसके इलाज में बाधा न डाले।" उन्होंने X पर लिखा- "मैंने परिवार से बात की है, और हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि बाढ़ उसके इलाज में बाधा न डाले।" 'फतेह' अभिनेता पंजाब में बाढ़ प्रभावित समुदायों के लिए राहत कार्यों में सहयोग करने के लिए रविवार को पंजाब पहुंचे। आज अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के अपने दौरे की तस्वीरें भी पोस्ट कीं जिसमें लिखा था- "पंजाब के साथ, हमेशा के लिए। हम ज़मीन पर थे। हमने नुकसान देखा, दिल टूटता देखा - और वह ताकत जो फीकी नहीं पड़ी। गांव जलमग्न हैं, ज़िंदगियां उजड़ गई हैं, लेकिन उम्मीद अभी भी कायम है। पंजाब को जो भी चाहिए, हम यहां हैं। मदद करने के लिए। पुनर्निर्माण करने के लिए। ठीक होने के लिए - साथ मिलकर। पंजाब के साथ। हमेशा के लिए।"



एएनआई से बात करते हुए, सोनू सूद ने रविवार को कहा- "मैं बागपुर, सुल्तानपुर लोधी, फिरोजपुर, फाजिल्का, अजनाला जा रहा हूं, और मैं चारों ओर जाकर स्थिति का पता लगाने की कोशिश करूंगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि पंजाब में अभी भी बारिश हो रही है, कई घर नष्ट हो गए हैं, लोगों की आजीविका बर्बाद हो गई है राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, सोनू सूद ने भविष्यवाणी की है कि पंजाब को सामान्य स्थिति में आने में "कुछ महीने" लगेंगे। उन्होंने लोगों से पंजाब में राहत कार्यों के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। उन्हाेंने कहा-" जिनके घर नष्ट हो गए हैं, उनके लिए हम मिलकर कुछ घर बनाने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित गांवों तक पहुंचने की कोशिश करूंगा," ।