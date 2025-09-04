'देवों के देव...महादेव' की पार्वती सोनारिका भदौरिया के देसी लुक ने फैंस को बनाया दीवाना!

नारी डेस्क: टीवी जगत की मशहूर अभिनेत्री सोनारिका भदौरिया एक बार फिर चर्चा में हैं। 'देवों के देव... महादेव' में 'माता पार्वती' का किरदार निभाकर लाखों दिलों पर राज करने वाली सोनारिका अपनी हरी नशीली आंखों और खूबसूरती से आज भी फैंस को दीवाना बना रही हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह सफेद कुर्ते और लाल चूड़ियों में इतनी खूबसूरत लग रही थीं कि लोग उन्हें 'अर्श से उतरी अप्सरा' कहने लगे।

सफेद कुर्ते में छा गईं सोनारिका

सोनारिका ने मलमल ब्रांड का एक खूबसूरत सफेद कुर्ता पहना था, जिसे धागों की कढ़ाई और सितारों से सजाया गया था। इस कुर्ते पर सफेद धागों से बेल बनाई गई थी और उन्हें चांदी के सितारों से हाइलाइट किया गया था। कुर्ते की गर्दन पर गोल नेकलाइन के साथ बीच में टियर ड्रॉप जैसा कट दिया गया था, जबकि आगे की तरफ स्लिट कट दिया गया था।

कुर्ते की आस्तीनों पर भी खूबसूरत कढ़ाई की गई थी और बॉर्डर पर सफेद मोतियों और सुनहरे फूलों के डिजाइन बने थे। पूरे कुर्ते पर पत्थरों वाले सितारे लगाकर चमक बढ़ाई गई थी।

पूरे लुक की पूरी तैयारी

सोनारिका ने इस कुर्ते के साथ सादे सफेद पैंट्स पहने थे, जो कुर्ते के कट से अच्छी तरह मैच कर रहे थे। साथ में उन्होंने एक मैचिंग दुपट्टा भी कैरी किया था, जिसके किनारों पर भी कढ़ाई और सितारों का काम था। दुपट्टे के आखिर में दर्पण का काम किया गया था और बाकी हिस्से पर छोटे-छोटे सितारे लगाए गए थे। सोनारिका ने इस दुपट्टे को एक कंधे पर पिन करके पीछे से दूसरे हाथ पर लटकाया था।

श्रृंगार में चार चांद

सोनारिका के इस लुक को उनकी लाल चूड़ियों ने और भी खास बना दिया। उन्होंने दोनों हाथों में भरकर लाल चूड़ियां पहनी थीं। उनके झुमके भी बेहद खूबसूरत थे, जिनमें चांद के आकार में सफेद मोती लगे थे और उसके आस-पास छोटी-छोटी मोतियों से सजावट की गई थी। इन झुमकों को उन्होंने मोतियों की एक लंबी चेन से अपने बालों में लगाया था।

हेयर और मेकअप का जादू

सोनारिका ने अपने बालों को सॉफ्ट कर्ल किया हुआ था और बीच में पार्टिशन किया था। आगे की तरफ से थोड़े लूज बालों को उन्होंने अपने झुमकों की चेन के साथ पिन किया था। मेकअप की बात करें तो उन्होंने अपनी चूड़ियों को कॉम्प्लिमेंट करते हुए रेड लिपस्टिक लगाई थी, जो उनके सफेद आउटफिट पर खूब जंच रही थी।

फैंस हुए दीवाने

सोनारिका के इस देसी लुक को देखकर उनके फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। एक फैन ने लिखा, "आप राजकुमारी की तरह लग रही हो", तो दूसरे ने कहा, "सबसे खूबसूरत आंखें"। किसी ने उन्हें "धरती पर आई अप्सरा" बताया, तो कोई उन्हें "सुंदरी और खूबसूरत" कह रहा था। उनके झुमकों और पूरे लुक की भी खूब तारीफ हुई।

सोनारिका भदौरिया का यह देसी अंदाज उनके फैंस को इतना पसंद आया कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो गईं और लोग उनकी खूबसूरती के कायल हो गए।



