14 SEPSUNDAY2025 9:59:55 PM
Nari

Shweta Tiwari का साड़ी लुक आया बेहद खूबसूरत, बेटी पलक समेत फैंस हुए दीवाने

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 14 Sep, 2025 04:32 PM
 नारी डेस्क : टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री श्वेता तिवारी ने हाल ही में अपनी नई वेब सीरीज 'डू यू वाना पार्टनर' के प्रमोशन के दौरान अपना एक शानदार साड़ी लुक सोशल मीडिया पर शेयर किया है। 44 वर्ष की उम्र में भी श्वेता का यह देसी अवतार देखकर लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। दो बच्चों की मां होने के बावजूद श्वेता का स्टाइल और अंदाज युवाओं को टक्कर देता है।

श्वेता की यह साड़ी वाइन कलर की मल्टी रेशम जॉर्जेट साड़ी है, जो फूलों और सितारों से खूबसूरती से सजी हुई है। उन्होंने इसे ओपन पल्लू के साथ बड़े ही ग्रेस के साथ पहना है। इस साड़ी की कीमत लगभग 1,18,200 रुपये बताई जा रही है। साड़ी पर सुनहरे सितारों के साथ रंग-बिरंगे पैटर्न और फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी का काम किया गया है, जो इसे बहुत ही आकर्षक बनाता है।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shweta Tiwari (@shweta.tiwari)

साड़ी के साथ उन्होंने मैचिंग ब्लाउज पहना है, जो पिंक रंग के सेक्विन वर्क से भरा हुआ है। ब्लाउज का डिज़ाइन स्लीवलेस और नेकलाइन के साथ बेहद स्टाइलिश दिखता है। श्वेता ने अपने लुक को डायमंड और रूबी जेमस्टोन से जड़े हुए हार और ड्रॉप इयररिंग्स से पूरा किया। इसके अलावा उनके हाथ में सिल्वर कलर की डिजिटल वॉच भी नजर आई। अपने खुले और हवा में लहराते बालों के साथ श्वेता ने अपनी मुस्कान से सभी का दिल जीत लिया।

श्वेता की बेटी पलक तिवारी ने भी उनकी इस तस्वीर पर दिल और स्माइली इमोजी के साथ प्यार जताया। फैंस ने भी उनके इस लुक की जमकर तारीफ की और कमेंट्स में उन्हें "दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला", "क्वीन" और "नेशनल क्रश" जैसे नाम दिए। एक फैन ने लिखा, "श्वेता, क्या तुम कभी बूढ़ी होगी?" तो दूसरे ने कहा, "तुम्हारी खूबसूरती पर कितना भी मर जाऊं, कम है।"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shweta Tiwari (@shweta.tiwari)

श्वेता तिवारी टीवी की संस्कारी बहू 'प्रेरणा' बनकर जबरदस्त पहचान बना चुकी हैं और अब फिल्मों और वेब सीरीज में भी अपना जलवा बिखेर रही हैं। उनकी यह साड़ी लुक सोशल मीडिया पर छा गई है और उनकी फैंस बेसब्री से उनकी अगली झलक का इंतजार कर रहे हैं।  

