स्वतंत्रता दिवस पर इन Tricolor Outfit से दिखाएं देशभक्ति

  • Updated: 14 Aug, 2025 01:05 PM
हर साल 15 अगस्त को हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं और इस मौके पर कई लोग खास तिरंगे (त्रिरंगा) थीम  में तैयार होकर देशभक्ति का जज्बा दिखाते हैं। अगर आप भी इस स्वतंत्रता दिवस परकुछ अलग, खूबसूरत और तिरंगे (ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन) रंगों से प्रेरित पहनना चाहती हैं, तो आपके लिए हम कुछ ट्रेंडी और स्टाइलिश आउटफिट आइडियाज लेकर आए हैं, जो इस खास मौके पर एकदम परफेक्ट लगेंगे।

तिरंगा साड़ी लुक

आप इस दिन व्हाइट कॉटन या चंदेरी साड़ी पहन सकती हैं, जिसकाऑरेंज बॉर्डर और ग्रीन पल्लू हो। इसके साथ ऑरेंज या ग्रीन कलर का ब्लाउज पेयर करें। इस खास लुक को झुमके, बिंदी और इंडियन ब्रेसलेट्स से पूरा करें। ध्यान रखें कि इस तरह की साड़ी के साथ जुड़ा या सॉफ्ट वेव्स ही सूट करेगा । यह लुक ऑफिस, स्कूल या किसी कल्चरल इवेंट के लिए बेहद शालीन और क्लासी लगता है।

इंडो-वेस्टर्न ट्राईकलर कुर्ता सेट

आप चाहें तो व्हाइट कुर्ता और ग्रीन पलाज़ो के साथ ऑरेंज दुपट्टा कैरी कर सकती हैं। या फिर मल्टीकलर ट्राईकलर प्रिंटेड कुर्ता के साथ ओक्सिडाइज्ड ज्वेलरी पहन सकती हैं।  यह लुक ट्रेडिशनल और कंफर्टेबल दोनों है, खासतौर पर कॉलेज गोइंग गर्ल्स और टीचर्स के लिए।

 वेस्टर्न आउटफिट में तिरंगा टच

 वेस्टर्न आउटफिट में आप व्हाइट टॉप के साथ ग्रीन स्कर्ट और ऑरेंज श्रग सकते हैं या फिर  ऑरेंज टी-शर्ट, व्हाइट जींस और ग्रीन जैकेट का कॉम्बिनेशन भी शानदार लगेगा।  अगर आप मॉडर्न और कूल लुक चाहती हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट है, इसके साथ तिरंगा बैज, बैंड या हेयरबैंड भी एड कर सकती हैं।

 बच्चों के लिए तिरंगा ड्रेस आइडियाज

छोटी लड़कियों को तिरंगा फ्रॉक, साड़ी या लहंगा-चोली पहना सकते हैं। वहीं लड़कों के लिए  व्हाइट कुर्ता-पायजामा के साथ तिरंगा जैकेट बेस्ट रहता है।

सिम्पल लेकिन एलीगेंट लुक

व्हाइट कुर्ते के साथ  ऑरेंज और ग्रीन दुपट्टा या स्टोल कैरी किया जा सकता है।  आप चाहें तो लाइट मेकअप और तिरंगा नेल आर्ट से लुक कंप्लीट कर सकती हैं।  यह लुक सिंपल लेकिन बहुत एलिगेंट होता है, खासकर अगर आप ऑफिस या स्कूल में काम करती हैं।

अनारकली सूट या लॉन्ग गाउन

 व्हाइट अनारकली जिसमें ग्रीन और ऑरेंज बॉर्डर हो इस मौके पर आसानी से पहना जा सकता है। इसके अलावा आप तिरंगा-प्रेरित लॉन्ग गाउन पर भी भरोसा कर सकती हैं। यह लुक स्पेशल प्रोग्राम, समारोह या डिनर पार्टी के लिए परफेक्ट रहेगा।

DIY (Do It Yourself) आइडियाज

-सफेद कपड़ों पर खुद तिरंगे रंगों की कढ़ाई या पेंटिंग करें।
- अपने पुराने ऑउटफिट को तिरंगा स्कार्फ, बेल्ट या दुपट्टे के साथ नया लुक दें।
-नेल आर्ट या आईशैडो में भी तिरंगा थीम अपना सकती हैं।


कुछ खास बातें

जरूरी नहीं कि हर कपड़ा तिरंगे रंग का हो, आप  कलर ब्लॉकिंग करके भी थीम दिखा सकते हैं। सिंपल आउटफिट में तिरंगे की एक्सेसरीज (जैसे ब्रेसलेट, बिंदी, बैज) से भी देशभक्ति का टच दिया जा सकता है।
 

