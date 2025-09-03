मुश्किल में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, मजबूरी में बंद किया अपना शानदार रेस्टोरेंट

नारी डेस्क: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और उनका परिवार मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। अभिनेत्री और उनके पति राज कुंद्रा पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों के बाद, अभिनेत्री अब मुंबई स्थित अपने एक प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट को बंद कर रही हैं। शिल्पा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बास्टियन बांद्रा रेस्टोरेंट के बंद होने की जानकारी दी।



शिल्पा ने अपने पोस्ट में लिखा- "इस गुरुवार को एक युग का अंत हो रहा है क्योंकि हम मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक - बास्टियन बांद्रा को अलविदा कह रहे हैं। एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसने हमें अनगिनत यादें, अविस्मरणीय रातें और ऐसे पल दिए जिन्होंने शहर की नाइटलाइफ़ को आकार दिया, अब अपना अंतिम विदाई ले रहा है।" उन्होंने आगे बताया, "इस पौराणिक स्थान का सम्मान करने के लिए, हम अपने सबसे करीबी संरक्षकों के लिए एक बेहद खास शाम का आयोजन कर रहे हैं - पुरानी यादों, ऊर्जा और जादू से भरी एक रात, जिसमें बास्टियन ने आखिरी बार जिन चीज़ों का साथ दिया है, उनका जश्न मनाया जाएगा।



बास्टियन बांद्रा अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और रेस्टोरेंट मालिक रंजीत बिंद्रा के सह-स्वामित्व में है। यह पहली बार 2016 में खुला था और 2023 में बांद्रा में स्थानांतरित होकर फिर से खुला था। यह रेस्टोरेंट अपनी कलात्मक सजावट के लिए जाना जाता है। इससे पहले, शिल्पा और राज कुंद्रा पर आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मुंबई के एक व्यवसायी से उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी, बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक ऋण-सह-निवेश सौदे में 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया था। मुंबई पुलिस के अनुसार, व्यवसायी दीपक कोठारी ने दोनों पर मिलकर 60 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि 2015 से 2023 के बीच व्यवसाय विस्तार के नाम पर दिए गए धन का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया गया। अब जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई है।

