गणेश चतुर्थी पर बदला शर्लिन चोपड़ा का अंदाज़, साड़ी पहन दिखीं संस्कारी, लोग बोले – “बप्पा ने सही राह दिखा दी”

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 27 Aug, 2025 03:06 PM
गणेश चतुर्थी पर बदला शर्लिन चोपड़ा का अंदाज़, साड़ी पहन दिखीं संस्कारी, लोग बोले – “बप्पा ने सही राह दिखा दी”

 नारी डेस्क: गणेश चतुर्थी का पर्व आते ही हर तरफ भक्ति और श्रद्धा का माहौल देखने को मिल रहा है। आम लोगों से लेकर सेलेब्रिटीज़ तक, सब बप्पा के स्वागत में जुटे हैं। ऐसे में हमेशा बोल्ड और ग्लैमरस अंदाज़ में दिखने वाली शर्लिन चोपड़ा का बिल्कुल बदला हुआ रूप सामने आया है। उन्होंने न सिर्फ साड़ी पहनी, बल्कि पूरी मराठी मुलगी की तरह सज-धजकर बप्पा की पूजा करती नज़र आईं।

 अतरंगी से संस्कारी बनीं शर्लिन

जो शर्लिन अक्सर अजीबो-गरीब या रिवीलिंग कपड़ों को लेकर चर्चा में रहती थीं, वही शर्लिन इस बार पिंक नौवारी साड़ी पहनकर सामने आईं। न बैकलेस ड्रेस, न फटी जींस बस सादगी और भक्ति से भरा रूप। ये देखकर फैंस भी हैरान रह गए कि क्या ये वही शर्लिन चोपड़ा हैं?

  ग्रीन ब्लाउज़ और पिंक साड़ी ने दिल चुराया

शर्लिन ने इस मौके पर जो साड़ी पहनी, वो पारंपरिक नौवारी साड़ी थी, जिसका रंग था प्यारा पिंक और बॉर्डर ग्रीन-गोल्डन। इसके साथ उन्होंने सादा हरा ब्लाउज़ पहना, जिसकी गोल नेकलाइन और स्लीव्स पर गोल्ड बॉर्डर उनके लुक को शालीनता दे रहा था। ब्लाउज़ का डोरी वाला बैक डिज़ाइन भी बेहद खूबसूरत था, जिससे उनका देसी लुक थोड़ा स्टाइलिश भी बना रहा।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 मराठी स्टाइल ड्रेप और नथ ने बढ़ाया लुक का चार्म

शर्लिन ने साड़ी को सामान्य नहीं, बल्कि मराठी स्टाइल में धोती की तरह ड्रेप किया। इस ड्रेपिंग से न सिर्फ उनका लुक यूनिक लगा बल्कि चलने-फिरने में भी आसानी रही। इस पारंपरिक लुक को पूरा किया एक बड़ी महाराष्ट्रीयन नथ और पर्ल नेकपीस ने, जो उनके ग्रीन ब्लाउज़ पर खूब जच रहा था।

 भक्ति में झूमीं शर्लिन, डांस मूव्स ने जीता दिल

सिर्फ साड़ी पहनना ही नहीं, शर्लिन बप्पा की भक्ति में झूमती भी नजर आईं। उनका डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं। किसी ने कहा, "आप बेहद सुंदर लग रही हैं," तो किसी ने लिखा, "शायद भगवान ही आपको सही राह दिखा सकते हैं।"

 फैंस ने जताई उम्मीद यूं ही बनी रहें संस्कारी शर्लिन

लोगों को शर्लिन का यह बदला रूप बहुत पसंद आया है। अब हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या वह आगे भी ऐसे ही भारतीय परंपरा वाले लुक्स में दिखेंगी या फिर दोबारा अपने पुराने अतरंगी स्टाइल में लौटेंगी?
 

 

