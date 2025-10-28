नाम, शोहरत और दौलत सब कुछ होने के बाद भी थेरेपी ले रही हैं Shehnaaz Gill, बोलीं– मन को चैन...

नारी डेस्क : बिग बॉस फेम शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) ने हाल ही में खुलासा किया कि वह अपने गुस्से और डर को काबू में रखने के लिए थेरेपी ले रही हैं। उन्होंने कहा, “मेरे पास सब कुछ है – नाम, शोहरत, पैसा… लेकिन मन में शांति नहीं है।” कभी अपनी मासूम मुस्कान और जोश से सबका दिल जीतने वाली शहनाज आज एक बड़ी स्टार हैं। लेकिन उनके इस खुलासे ने फैंस को भावुक और हैरान दोनों कर दिया है।

डर लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी…

अपनी अपकमिंग पंजाबी फिल्म ‘इक्क कुड़ी’ के प्रमोशन के दौरान शहनाज ने बताया कि वह कई बार थेरेपी ले चुकी हैं, खासकर अपने गुस्से और अकेलेपन के डर की वजह से।उन्होंने कहा —“मैंने बहुत सारी थेरेपी ली हैं। कभी-कभी मैं अपना आपा खो देती हूं। अकेले रहना मुझे डराता है… लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। शहनाज ने आगे कहा कि जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी मन का खालीपन भर नहीं पाता। कभी-कभी लगता है सब कुछ मिल गया, पर मन नहीं भरता। इंसान काम, रिश्तों और जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाता है कि खुद को भूल जाता है।

बिग बॉस से लेकर प्रोड्यूसर बनने तक का सफर

2019 में ‘बिग बॉस 13’ ने शहनाज गिल की जिंदगी बदल दी। शो में उनकी मासूमियत और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बॉन्डिंग ने उन्हें हर घर का नाम बना दिया। इसके बाद उन्होंने सलमान खान की फिल्म ‘किसी का भाई किसी की जान’, पंजाबी हिट ‘हौंसला रख’, और ‘थैंक यू फॉर कमिंग’ जैसी फिल्मों में काम किया। अब वह अपनी नई फिल्म ‘इक्क कुड़ी’ लेकर आ रही हैं, जिसमें वह न सिर्फ लीड एक्ट्रेस बल्कि प्रोड्यूसर भी हैं। यह फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज़ होगी।

असली जंग अंदर चलती है

शहनाज ने कहा कि सफलता के पीछे हमेशा संघर्ष छिपा होता है।

लोग सोचते हैं कि सब आसान है, लेकिन असली जंग अंदर चलती है। हर दिन खुद को संभालना पड़ता है।

उनका यह बयान एक बार फिर याद दिलाता है कि मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन, शोहरत और पैसे से कहीं ज्यादा जरूरी हैं।