बच्चों की फिर हुई छुट्टियां, यहां हालात बिगड़ने के कारण 14 सितंबर तक स्कूल बंद, इंटरनेट सेवा भी निलंबित

नारी डेस्क: बारिश के बाद लंबे समय से बंद जम्मू- कश्मीर के स्कूल अभी कुछ दिन पहले खुले ही थी कि अब वह फिर बंद होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में फिलहाल माहौल तनावपूर्ण है, आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़ गए हैं। अब अधिकारियों ने गुरुवार को जिले के स्कूलों को 14 सितंबर तक बंद कर दिया और जिले में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दीं।



सुरक्षा के लिहाज से डोडा, भद्रवाह, गंडोह और ठाठरी समेत संवेदनशील इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं. पुलिस लाउडस्पीकर से ऐलान कर रही है कि लोग घरों में ही रहें। अधिकारियों ने शांति बनाए रखने के लिए जिले के स्कूलों को बंद करने और इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया।



पीएसए के तहत विधायक की गिरफ्तारी के बाद डोडा जिले में विरोध प्रदर्शन से प्रभावित इलाकों में पुलिस और सीआरपीएफ को भारी संख्या में तैनात किया गया था।यह अधिनियम अधिकारियों को न्यायिक हस्तक्षेप के बिना किसी व्यक्ति को दो साल की अवधि के लिए हिरासत में रखने का अधिकार देता है। जिला मजिस्ट्रेट डोडा ने मेहराज मलिक को पीएसए के तहत हिरासत में लेने का आदेश दिया था क्योंकि डीएम ने कहा था कि जिले में व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है।

