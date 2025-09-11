Bigg Boss के घर में भूत-प्रेत का साया, BB की  एक्स-कंटेस्टेंट ने सुनाया डरावना वाकया

नारी डेस्क: टीवी की दुनिया के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रिएलिटी शो बिग बॉस सालों से लाेगों का मनोरंजन कर रहा है। पर क्या आप जानते हैं कि बिग बॉस के घर में भूत-प्रेत का साया है? यह हम नहीं यह कह रही है अर्शी खान जो बिग बॉस 11 का हिस्सा रह चुकी हैं। उनका कहना है कि बिग बॉस के घर में एक अजीब सी अदृश्य ऊर्जा है और यहां भूत-प्रेत का साया है।



अर्शी ने हाल ही में हिंदी रश को दिए एक इंटरव्यू में बिग बॉस 11 के घर में अपने साथ घटी एक भूतिया कहानी के बारे में बताया। उन्होंने घर में असाधारण गतिविधियों की बात स्वीकार की और बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। उनके शब्दों में: "बिग बॉस के घर में बहुत कुछ है। ये मैंने बिल्कुल करीब से देखी है। क्योंकि जब भी हम सुबह के वक्त या तीन चार बजे टाइम हमें पता तो नई रहता लेकिन रोशनी से पता चलता है। तो ऐसा लगता है पीछे कोई चल रहा है।"



अर्शी ने स्वीकार किया कि बिग बॉस के घर में कुछ अदृश्य ऊर्जा है और उन्होंने बताया कि एक बार वह सो रही थीं और उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके करीब आ रहा है और उनके मुंह के सामने चिल्ला रहा है। बिग बॉस के घर में अर्शी का व्यवहार और भावनाएं बदल गईं क्योंकि वह इस अनुभव से बहुत डरी हुई थीं। अर्शी ने साझा किया- "मैं ना कभी भी आंखें ऐसे करके देखती थी तो ये क्या सीन चल रहा है। वो जो किचन एरिया है ना वहां लगता है कुछ लोग टहल रहे हैं। आप क्योंकि नहीं मानेंगे जब मैं पहली बार बिग बॉस में गई थी सीजन 11 में तो ऐसा लगा एक आदमी मेरे मू पे आया और चिल्लाया अर्शी और मैं बहुत तेज़ चिल्लाई।”



बिग बॉस 14 में अभिनव शुक्ला जब पेशाब करने गए तो उन्हें ठंडी हवा का एहसास हुआ और उन्होंने अपने पीछे कैमरा लटका देखा। बिग बॉस 15 के घर में मौजूद राजीव ने घर में दो बार भूत देखने की बात स्वीकार की। उन्होंने बिग बॉस के घर के अंदर सोने से इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने, प्रतीक सहजपाल, निशांत भट और उमर रियाज़ के साथ, एक छोटी बच्ची को देखा था। राजीव ने खुलासा किया कि वे यह जानकर डर गए थे कि बच्ची कहां से आई और उन्होंने साझा किया।