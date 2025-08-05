10 AUGSUNDAY2025 2:31:41 PM
Nari

‘रिंकी’ सान्विका का देसी ग्लैमर: साड़ी में ओढ़ा वो स्टाइल, देखकर सब हुए फिदा

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 05 Aug, 2025 01:27 PM
 नारी डेस्क: पंचायत वेब‑सीरीज में ‘प्रधान जी’ की बेटी रिंकी का किरदार निभाकर मशहूर हुईं अभिनेत्री सान्विका अपनी अदाओं और स्टाइल में भी किसी से कम नहीं हैं। जहां सीरियल में वह सादगी से भरी रहीं, वहीं असल ज़िंदगी में उन्होंने देसी ग्लैमर को नया अंदाज़ दिया है।

 साड़ी में किया ग्लैम लुक

सान्विका ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह हाउस ऑफ Armuse ब्रांड की ऑर्गेंजा सिल्क साड़ी में नजर आ रही हैं। यह साड़ी फ्लोरल डिज़ाइन और पिंक बॉर्डर के साथ है, जिसमें हल्की लहरदार लाइनें और सेनीक्विन सितारे भी सजावट में शामिल हैं। ओपन पल्लू और पिंक हाइलाइट इसे और खास बना रहे हैं।

 खूबसूरत पल्लू और ब्लाउज में ड्रामा

उनकी साड़ी के पल्लू पर खूबसूरत फ्लोरल पैटर्न है, जिसे रंगीन फूलों और चमकदार सितारों से सजाया गया है। ब्लाउज भी कितना ड्रामेटिक है फ्लोरल पैटर्न थ्रेड वर्क में, डीप नेकलाइन, कट-आउट डिजाइन और मोतियों वाली बॉर्डर लटकन के साथ। हाफ स्लीव्स में लंबी लटकन लगाकर उन्होंने लुक को और दिलचस्प बनाया है।

पहली फिल्म ने की 2000 करोड़ की कमाई, अब सोशल मीडिया पर बिकिनी क्वीन बन चुकी हैं ये बॉलीवुड एक्ट्रेस

 मिनिमल जड़ाऊ ज्वेलरी साथ स्टाइल कंपलीट किया

जूलरी में सान्विका ने  मिनिमल अप्रोच चुनी। पोल्की ड्रॉप ईयररिंग्स और एक रिंग के साथ उन्होंने लुक को बैलेंस किया। मेकअप में काजल और स्मोकी आईज़ के साथ न्यूड लिप्स ने उनकी देसी खूबसूरती को और निखारा है।

 सोशल मीडिया पर तारीफों की बरसात

जैसे ही सान्विका की तस्वीरें सामने आईं, फैंस खुशी से याद करने लगे "रिंकी" को “प्रधान जी से रिंकी को संभालो” जैसी टिप्पणियाँ तेज़ी से वायरल हो गईं। सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने लिखा, “ऐसे ही फुलेरा की क्वीन नहीं हैं हमारी सान्विका मैम”, तो किसी ने कहा, “यह अप्सरा धरती पर उतर आई है।”

PunjabKesari

सान्विका ने एक सारांश दिखा दिया कि देसी स्टाइल में भी ग्लैमर हो सकता है साड़ी हो, ब्लाउज हो या मेकअप। वह दिल जीत लेने वाली ‘रिंकी’ जरूर हैं, लेकिन जब वह साड़ी में नजर आती हैं, तो उनका देसी ग्लैमर सबका ध्यान खींच लेता है। आप क्या कहेंगे, रिंकी हुईं ग्लैमरस रानी?  

