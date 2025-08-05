‘रिंकी’ सान्विका का देसी ग्लैमर: साड़ी में ओढ़ा वो स्टाइल, देखकर सब हुए फिदा

नारी डेस्क: पंचायत वेब‑सीरीज में ‘प्रधान जी’ की बेटी रिंकी का किरदार निभाकर मशहूर हुईं अभिनेत्री सान्विका अपनी अदाओं और स्टाइल में भी किसी से कम नहीं हैं। जहां सीरियल में वह सादगी से भरी रहीं, वहीं असल ज़िंदगी में उन्होंने देसी ग्लैमर को नया अंदाज़ दिया है।

साड़ी में किया ग्लैम लुक

सान्विका ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह हाउस ऑफ Armuse ब्रांड की ऑर्गेंजा सिल्क साड़ी में नजर आ रही हैं। यह साड़ी फ्लोरल डिज़ाइन और पिंक बॉर्डर के साथ है, जिसमें हल्की लहरदार लाइनें और सेनीक्विन सितारे भी सजावट में शामिल हैं। ओपन पल्लू और पिंक हाइलाइट इसे और खास बना रहे हैं।

खूबसूरत पल्लू और ब्लाउज में ड्रामा

उनकी साड़ी के पल्लू पर खूबसूरत फ्लोरल पैटर्न है, जिसे रंगीन फूलों और चमकदार सितारों से सजाया गया है। ब्लाउज भी कितना ड्रामेटिक है फ्लोरल पैटर्न थ्रेड वर्क में, डीप नेकलाइन, कट-आउट डिजाइन और मोतियों वाली बॉर्डर लटकन के साथ। हाफ स्लीव्स में लंबी लटकन लगाकर उन्होंने लुक को और दिलचस्प बनाया है।

मिनिमल जड़ाऊ ज्वेलरी साथ स्टाइल कंपलीट किया

जूलरी में सान्विका ने मिनिमल अप्रोच चुनी। पोल्की ड्रॉप ईयररिंग्स और एक रिंग के साथ उन्होंने लुक को बैलेंस किया। मेकअप में काजल और स्मोकी आईज़ के साथ न्यूड लिप्स ने उनकी देसी खूबसूरती को और निखारा है।

सोशल मीडिया पर तारीफों की बरसात

जैसे ही सान्विका की तस्वीरें सामने आईं, फैंस खुशी से याद करने लगे "रिंकी" को “प्रधान जी से रिंकी को संभालो” जैसी टिप्पणियाँ तेज़ी से वायरल हो गईं। सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने लिखा, “ऐसे ही फुलेरा की क्वीन नहीं हैं हमारी सान्विका मैम”, तो किसी ने कहा, “यह अप्सरा धरती पर उतर आई है।”

सान्विका ने एक सारांश दिखा दिया कि देसी स्टाइल में भी ग्लैमर हो सकता है साड़ी हो, ब्लाउज हो या मेकअप। वह दिल जीत लेने वाली ‘रिंकी’ जरूर हैं, लेकिन जब वह साड़ी में नजर आती हैं, तो उनका देसी ग्लैमर सबका ध्यान खींच लेता है। आप क्या कहेंगे, रिंकी हुईं ग्लैमरस रानी?