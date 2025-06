RCB की जीत के बाद भी टूट गया फैंस का दिल, अभी- अभी आई एक बड़ी खबर

नारी डेस्क: आईपीएल 2025 चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अपनी पहली चैंपियनशिप जीत के बाद ओपन बस विजय परेड आयोजित करने की योजना रद्द कर दी गई है, बुधवार को बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने इसकी जानकारी दी । फ्रैंचाइजी की ओर से पहले की गई घोषणा के अनुसार, ओपन-टॉप बस परेड शाम 5 बजे से शुरू होनी थी और विधान सौध से एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम तक चलनी थी, जो टीम का घरेलू मैदान है, जहां शाम 6 बजे से सम्मान समारोह आयोजित किया जाना था।





यह तब होना था जब आरसीबी टीम विधान सौध में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से मुलाकात करेगी, लेकिन बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहा गया कि कोई विजय परेड नहीं होगी और विजय समारोह केवल एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में सम्मान समारोह होगा। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा- "आरसीबी टीम के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 5 बजे से 6 बजे तक सम्मान समारोह होगा। जनता को सलाह दी जाती है कि वे दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक विधान सौधा और चिन्नास्वामी स्टेडियम के आसपास की सड़कों से बचें। कोई विजय परेड नहीं होगी। सीमित पार्किंग के कारण, जनता को मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।"

#WATCH | Bengaluru: Fans of #RoyalChallengersBengaluru gather in large numbers outside Vidhana Soudha to catch a glimpse of their champion team #RoyalChallengersBengaluru team will arrive at Vidhana Soudha, where they will be felicitated by the Karnataka government… pic.twitter.com/sFKQqzYOV3