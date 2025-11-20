02 DECTUESDAY2025 8:36:26 PM
Nari

"छवि सुधारने के लिए बागेश्वर धाम की यात्रा में गई शिल्पा शेट्टी..." यह बात सुनते ही भड़के राज कुंद्रा

  • Edited By vasudha,
  • Updated: 20 Nov, 2025 02:11 PM

नारी डेस्क: राज कुंद्रा ने एक सोशल मीडिया ट्रोल को कड़ा जवाब दिया है, जिसने आरोप लगाया था कि शिल्पा शेट्टी वृंदावन की पदयात्रा (प्यायत्रा) में सिर्फ अपनी “छवि सुधारने” के लिए शामिल हुई थीं।  कुंद्रा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग आस्था में शांति पाते हैं, जबकि कुछ केवल “ट्रोल करने” के लिए धार्मिक-कार्यक्रमों को पलटते हैं। बाबा बागेश्वर धाम की पद यात्रा में शिल्पा के साथ एकता कपूर भी शामिल हुई थी। 

PunjabKesari
ऐसे में एक  एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि शिल्पा शेट्टी ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की वृंदावन पदयात्रा में भाग लिया ताकि उनकी छवि “साफ़” हो सके।  यूजर का तर्क था कि यह एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, खासकर क्योंकि राज-कुंद्रा और शिल्पा पर ₹ 60 करोड़ के आर्थिक घोटाले का आरोप हैं। इस पर राज कुंद्रा ने कहा- आरोप अज्ञानता (ignorance) में रहने वाले लोगों की सोच से आते हैं। 

PunjabKesari
राज कुंद्रा ने अपने पोस्ट में लिखा-  “अगर सनातन धर्म का समर्थन करना, भक्ति दिखाना या किसी आध्यात्मिक पहल को समर्थन देना ही आपको परेशान करता है, तो समस्या शायद हमारे साथ नहीं, आपके हृदय में नफरत में है।”  उन्होंने अन्य लोगों को चेतावनी दी कि न्यायिक प्रक्रिया समय के साथ पूरी होगी और “सच्चाई सामने आएगी”। उन्हें लगता है कि कुछ लोग धार्मिक आयोजनों को “पब्लिसिटी स्टंट” की तरह देख रहे हैं, बजाय इसके कि उन्हें उनकी भक्ति पर विश्वास हो। कुंद्रा का कहना है कि असली परीक्षण वक़्त देगा । कुंद्रा का कहना है कि असली परीक्षण वक़्त देगा - “ट्रोल हमेशा स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, लेकिन हमारा सफ़र और सच्चाई हमारे साथ है।”

Related News

Nari Special

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय

Beauty tips: चेहरे के सफेद दाग दूर करेंये ये घरेलू उपाय
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it