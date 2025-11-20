"छवि सुधारने के लिए बागेश्वर धाम की यात्रा में गई शिल्पा शेट्टी..." यह बात सुनते ही भड़के राज कुंद्रा

नारी डेस्क: राज कुंद्रा ने एक सोशल मीडिया ट्रोल को कड़ा जवाब दिया है, जिसने आरोप लगाया था कि शिल्पा शेट्टी वृंदावन की पदयात्रा (प्यायत्रा) में सिर्फ अपनी “छवि सुधारने” के लिए शामिल हुई थीं। कुंद्रा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग आस्था में शांति पाते हैं, जबकि कुछ केवल “ट्रोल करने” के लिए धार्मिक-कार्यक्रमों को पलटते हैं। बाबा बागेश्वर धाम की पद यात्रा में शिल्पा के साथ एकता कपूर भी शामिल हुई थी।



ऐसे में एक एक सोशल मीडिया यूजर ने कहा कि शिल्पा शेट्टी ने धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की वृंदावन पदयात्रा में भाग लिया ताकि उनकी छवि “साफ़” हो सके। यूजर का तर्क था कि यह एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, खासकर क्योंकि राज-कुंद्रा और शिल्पा पर ₹ 60 करोड़ के आर्थिक घोटाले का आरोप हैं। इस पर राज कुंद्रा ने कहा- आरोप अज्ञानता (ignorance) में रहने वाले लोगों की सोच से आते हैं।



राज कुंद्रा ने अपने पोस्ट में लिखा- “अगर सनातन धर्म का समर्थन करना, भक्ति दिखाना या किसी आध्यात्मिक पहल को समर्थन देना ही आपको परेशान करता है, तो समस्या शायद हमारे साथ नहीं, आपके हृदय में नफरत में है।” उन्होंने अन्य लोगों को चेतावनी दी कि न्यायिक प्रक्रिया समय के साथ पूरी होगी और “सच्चाई सामने आएगी”। उन्हें लगता है कि कुछ लोग धार्मिक आयोजनों को “पब्लिसिटी स्टंट” की तरह देख रहे हैं, बजाय इसके कि उन्हें उनकी भक्ति पर विश्वास हो। कुंद्रा का कहना है कि असली परीक्षण वक़्त देगा । कुंद्रा का कहना है कि असली परीक्षण वक़्त देगा - “ट्रोल हमेशा स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, लेकिन हमारा सफ़र और सच्चाई हमारे साथ है।”