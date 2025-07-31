10 AUGSUNDAY2025 2:30:36 PM
रात को दही खाने की आदत पड़ सकती है भारी , जानिए क्यों कहते हैं बुजुर्ग 'मत खाओ!

  31 Jul, 2025 04:55 PM
रात को दही खाने की आदत पड़ सकती है भारी , जानिए क्यों कहते हैं बुजुर्ग 'मत खाओ!

नारी डेस्क:  क्या आप भी रात को दही खाना पसंद करते हैं? अगर हां, तो ज़रा रुक जाइए! आपकी ये आदत आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। दही भले ही पोषण से भरपूर हो, लेकिन आयुर्वेद और हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे रात में खाना सही नहीं माना जाता। आइए जानते हैं कि रात में दही खाने से क्या-क्या दिक्कतें हो सकती हैं।

पाचन तंत्र पर पड़ता है असर

रात के समय हमारा पाचन सिस्टम धीमा हो जाता है। ऐसे में दही, जो कि ठंडी तासीर का होता है, पेट में सही से पच नहीं पाता। इससे अपच, गैस, ब्लोटिंग और पेट भारी होने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, तो रात में दही खाना आपके लिए और भी मुश्किलें बढ़ा सकता है।

 गले की समस्याएं बढ़ सकती हैं

दही की तासीर ठंडी होती है, और रात के वक्त इसका सेवन करने से सर्दी, खांसी, बलगम और गले में खराश जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर बारिश या ठंड के मौसम में यह खतरा और बढ़ जाता है। दही खाने से कुछ लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ महसूस हो सकती है, और यह साइनस या अस्थमा को भी ट्रिगर कर सकता है।

जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकता है

अगर आपको जोड़ों में दर्द (जॉइंट पेन) की शिकायत रहती है, तो रात को दही खाने से यह समस्या और बढ़ सकती है। ठंडी तासीर वाली चीज़ें अक्सर जोड़ों में सूजन और दर्द को बढ़ावा देती हैं। खासकर बुजुर्गों और गठिया रोगियों को इससे बचने की सलाह दी जाती है।

 गंभीर बीमारियों को बढ़ावा

दही में मौजूद बैक्टीरिया आमतौर पर लाभकारी होते हैं, लेकिन रात में इसके सेवन से यह सांस की बीमारियों को बढ़ा सकते हैं। अगर किसी को पहले से अस्थमा, एलर्जी या गले की परेशानी है, तो रात में दही खाना उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता है।

क्या करना चाहिए?

अगर आप दही खाना ही चाहते हैं तो दोपहर के भोजन में इसे शामिल करें। रात में इसकी जगह छाछ या गर्म दूध को चुन सकते हैं (डॉक्टर की सलाह अनुसार)। जिन लोगों को एलर्जी या बार-बार सर्दी-जुकाम होता है, उन्हें रात में दही बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।

दही फायदेमंद तो है, लेकिन उसका सही समय और तरीका भी उतना ही ज़रूरी है। अगर आप रात में दही खा रहे हैं, तो इसे तुरंत बंद कर दें और अपने शरीर को इन दुष्प्रभावों से बचाएं। सेहत छोटी-छोटी आदतों से बनती है – और बिगड़ती भी है।  

