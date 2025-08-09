हर साल पाकिस्तान वाली बहन की राखी बांधते हैं पीएम मोदी, 30 सालों से निभा रहे परंपरा

नारी डेस्क: क़मर मोहसिन शेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वह ‘रक्षाबंधन बहन’ हैं, जो मूल रूप से पाकिस्तान में जन्मी हैं और पिछले कई दशकों से राखी के मौके पर उन्हें राखी भेजती आ रही हैं। भले ही वह अब उम्रदराज़ हैं और स्वास्थ्य कारणों से हर साल खुद मिलने नहीं आ पातीं, लेकिन राखी और शुभकामनाएं भेजना कभी नहीं भूलतीं।



कौन है क़मर मोहसिन शेख

Qamar Mohsin Shaikh का जन्म कराची, पाकिस्तान में हुआ था। उन्होंने 1981 में शादी के बाद अहमदाबाद, गुजरात में स्थायी रूप से बसने का निर्णय लिया। 2001 से वह हर राखी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ में राखी बांधती आई हैं-एक ऐसी पवित्र और भावनात्मक परंपरा जो तीन दशकों से भी अधिक समय से जारी है। वे पहली बार एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) कार्यक्रम के दौरान मोदी जी से मिली थीं। उस समय मोदी जी ने उनसे पूछा, "कैसी हो, बहन?"—यही शब्द उन दोनों के बीच भाई-बहन जैसी भावनात्मक बंधन की शुरुआत बने।



होममेड राखियों के साथ विश

हर साल वह बाजार से राखी नहीं खरीदतीं बल्कि खुद राखियां बनाती हैं, और उनमें से एक सबसे खास को पीएम मोदी की कलाई पर बांधती हैं। इस साल उन्होंने दो विशेष राखियां बनाई एक में ॐ प्रतीक, और दूसरी में भगवान गणेश की आकृति शामिल है। वह पीएम कार्यालय से आमंत्रण की प्रतीक्षा कर रही हैं ताकि दिल्ली आकर व्यक्तिगत रूप से राखी बांध सकें।



कमर मोहसिन शेख ने सुनाया पहली राखी का किस्सा

कमर मोहसिन शेख ने कहा- ''जब मैंने उन्हें पहली बार राखी बांधी, तो मैंने उनसे कहा कि भैया मैं आपके लिए दुआ करती हूं कि आप गुजरात के मुख्यमंत्री बनें। फिर चुनाव हुए और वो गुजरात के सीएम बने. मैं उनके सीएम बनने के बाद उन्हें राखी बांधने गई, तो उन्होंने कहा, 'तेरी दुआ कबूल हो गई''। उन्होंने बताया- ''फिर मोदी जी ने मुझसे पूछा कि अब मेरे लिए क्या कामना करोगी, तो मैंने कहा, 'मैं प्रार्थना करती हूं कि आप देश के प्रधानमंत्री बनें' और ऐसा हुआ भी ''

