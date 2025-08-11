रेस्टोरेंट से मंगाया पनीर निकला लेग पीस, भड़के मंदिर के सेवादार, बोले- सावन के आखिरी दिन कर दिया धर्म भ्रष्ट

नारी डेस्क: ऐसे कई मामले सुनने को मिल रहे हैं जहां ऑनलाइन मंगाए गए खाने में ग्राहकों को पूरी उम्मीद के बिल्कुल उलट चीजें मिल रही हैं। हाल ही में उन्नाव में भी एक ऐसा ही शर्मनाक हादसा सामने आया है, जहां मंदिर के सेवादार ने ऑनलाइन पनीर ऑर्डर किया, लेकिन उसके पैकेट में मांस का टुकड़ा (लेग पीस) पहुंचा। इस घटना ने लोगों के दिलों में खासा गुस्सा और चिंता दोनों पैदा कर दी है। मगरवारा क्षेत्र के निवासी धीरज सिंह, जो एक मंदिर के सेवादार हैं, उन्होंने अल हबीब रेस्टोरेंट से ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था। उन्होंने पांच रुमाली रोटियां, एक कढ़ाई पनीर, एक पनीर और फ्राई राइस मंगाया था, जिसके लिए 472 रुपये का भुगतान भी किया। घर में उस वक्त मेहमान भी मौजूद थे, जिनमें से कुछ नॉनवेज खाते हैं।

जब पैकेट खोला गया तो पनीर के बदले उसमें मांस का टुकड़ा निकला। इसी वजह से, नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति ने तुरंत इस गलती की पहचान कर सेवादार को जानकारी दी। यदि वह व्यक्ति मौजूद नहीं होता तो उनके धर्म के अनुसार वे इसे खाने से पहले ही रोक पाते।

सेवादार ने रेस्टोरेंट से बात की, फिर शिकायत की

धीरज सिंह ने रेस्टोरेंट से बात की तो रेस्टोरेंट ने गलती स्वीकार की, लेकिन जब शिकायत करने की बात कही गई तो रेस्टोरेंट ने टाल-मटोल की और कहा "जो करना है कर लो"। इस असम्मानजनक जवाब के बाद धीरज ने खाद्य विभाग के सहायक आयुक्त को शिकायत दर्ज कराई।

खाद्य विभाग की जांच और कार्रवाई

धीरज की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की दो सदस्यीय टीम मौके पर पहुंची। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैलेश दिक्षित और आशीष विमल ने रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि इस रेस्टोरेंट में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का खाना एक साथ बनाया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है।

खाद्य विभाग ने मैदा और ग्रेवी का भी नमूना लिया। अधिकारियों ने कहा कि वेज और नॉन वेज खाना बनाने के लिए अलग-अलग रसोई और उपकरण होने जरूरी हैं। इस नियम का पालन नहीं होने के कारण रेस्टोरेंट को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है।

धर्म और स्वच्छता का उल्लंघन माना गया गंभीर मामला

धीरज सिंह ने कहा कि अगर नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति साथ नहीं होता तो उनका धर्म भी खराब हो जाता। इस घटना से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। खाद्य विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कड़े कदम उठाए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।

उन्नाव में ऑनलाइन मंगाए गए पनीर के पैकेट में मांस का टुकड़ा मिलना एक संवेदनशील मामला है, जिसमें खाद्य नियमों का उल्लंघन हुआ है। खाद्य विभाग ने रेस्टोरेंट को सीज कर दिया है और इस तरह की गलती दोबारा न हो, इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।



