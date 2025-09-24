24 SEPWEDNESDAY2025 9:22:57 PM
Nari

नए बाल उगाने में मददगार प्याज का रस, घर पर अपनाएं ये तीन बेहतरीन उपाय

  • Edited By Priya Yadav,
  • Updated: 24 Sep, 2025 03:12 PM
नए बाल उगाने में मददगार प्याज का रस, घर पर अपनाएं ये तीन बेहतरीन उपाय

 नारी डेस्क: आजकल बाल झड़ना एक आम समस्या बन गई है। स्ट्रेस, प्रदूषण और खराब डाइट के कारण बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। लोग महंगे हेयर ट्रीटमेंट और दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन घरेलू नुस्खे भी इस समस्या को दूर करने में बेहद असरदार साबित हो सकते हैं। इन्हीं में से एक है प्याज का रस, जो नए बाल उगाने और बालों को मजबूत बनाने में मदद करता है।

प्याज का रस बालों के लिए क्यों फायदेमंद है?

प्याज के रस में सल्फर, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करते हैं। जड़ों को एक्टिवेट करके नए बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं। बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकते हैं। डैंड्रफ और स्कैल्प इंफेक्शन को भी कम करते हैं।

 मेथी और प्याज का रस

मेथी और प्याज का रस मिलकर बालों को अंदर से मजबूत बनाते हैं। मेथी में प्रोटीन और आयरन की भरपूर मात्रा होती है, जो बालों को पोषण देती है। प्याज का रस बालों की जड़ों को एक्टिवेट करता है। मेथी के बीज पीस लें और इसमें प्याज का रस मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे स्कैल्प पर लगाएं और 30 मिनट बाद धो लें।

अलसी और प्याज का रस

अलसी और प्याज का रस मिलकर हेयर ग्रोथ बढ़ाने में बेहद कारगर है। अलसी में ओमेगा-3 फैटी एसिड और मिनरल्स होते हैं, जो बालों को हेल्दी बनाते हैं। प्याज का रस बालों की जड़ों में नई जान डालता है। अलसी के बीज पीस लें और इसमें प्याज का रस मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इसे स्कैल्प पर हल्के हाथों से मसाज करके 30 मिनट तक छोड़ दें। फिर शैंपू से धो लें।

करी पत्ता और प्याज का रस

करी पत्ता और प्याज का रस न केवल बालों को मजबूत करते हैं, बल्कि इन्हें काला भी बनाते हैं। करी पत्ता बालों को झड़ने से रोकने के साथ उनकी शाइन भी बढ़ाता है। प्याज का रस बालों की जड़ों को पोषण देकर तेजी से नए बाल उगाने में मदद करता है। करी पत्ते को पीस लें और उसमें प्याज का रस मिलाकर हेयर मास्क बना लें। इसे स्कैल्प पर लगाएं, 40 मिनट बाद शैंपू कर लें।

अगर आप लगातार बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं, तो प्याज का रस नियमित रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर दें। यह न केवल बालों को झड़ने से रोकेगा बल्कि नए बाल उगाने में भी मदद करेगा।  

Related News

Nari Special

पथरी के लिए होम्योपैथी दवा ली, किडनी का 70% हिस्सा खराब, डॉक्टर बोले- समय पर इलाज न होता तो...

पथरी के लिए होम्योपैथी दवा ली, किडनी का 70% हिस्सा खराब, डॉक्टर बोले- समय पर इलाज न होता तो...
X

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe to our email newsletter today to receive updates on the latest news!

We respect your privacy information is safe and will never be shared.

X

Browser Notification

हमें खेद हैं कि आप opt-out कर चुके हैं।

लेकिन, अगर आपने गलती से "Block" सिलेक्ट किया था या फिर भविष्य में आप नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो नीचे दिए निर्देशों का पालन करें ।

  • यहां जाएं Chrome > Setting > Content Settings
  • यहां क्लिक करें Content Settings > Notifications > Manage Exceptions
  • "https://nari.PunjabKesari.in:443" के लिए Allow चुनें।
  • अपने ब्राउज़र की Cookies को clear करें |
  • पेज को रिफ्रेश (Refresh) करें।
Got it