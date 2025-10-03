सिर्फ मिठाई से नहीं पार्टनर को Kiss करने से भी दांत होते हैं खराब, Dentists ने किया अलर्ट

नारी डेस्क: अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ ज्यादा मिठाई या कोल्ड ड्रिंक ही दांत खराब करते हैं, लेकिन डेंटिस्ट्स के अनुसार कुछ “क्रेजी चीज़ें” भी हैं जो बिना खाए-पिए आपके दांतों को सड़ा सकती हैं। इनमें से एक है अपने पार्टनर को किस या मेकिन्ग आउट करना। आइए जानते हैं असल में कौन है आपके जान के दुश्मन।



पार्टनर के साथ किस करना (Making out)

जब आप अपने पार्टनर को किस करते हैं तो उनके मुंह के बैक्टीरिया आपके मुंह में आ सकते हैं। अगर उनके दांतों या मसूड़ों में इन्फेक्शन है तो यह आपके दांतों में कैविटी और गम डिजीज़ की वजह बन सकता है।



नाखून चबाना (Nail Biting)

यह आदत सीधे-सीधे दाँतों की शेप को बिगाड़ देती है और इनेमल (enamel) को कमजोर करती है। लंबे समय तक ऐसा करने से दाँतों में दरार या चिप आने लगती है।



पेन या पेंसिल चबाना

कई लोग ध्यान लगाए बिना पेन, पेंसिल या किसी भी कठोर चीज़ को चबाते रहते हैं। इससे दांतों पर प्रेशर पड़ता है और क्रैक हो सकते हैं।



ज्यादा माउथवॉश का इस्तेमाल

लगातार और ज़रूरत से ज़्यादा माउथवॉश का प्रयोग करने से मुंह की नैचुरल बैक्टीरिया बैलेंस बिगड़ जाता है। इसमें मौजूद अल्कोहल दांतों की प्रोटेक्टिव लेयर को नुकसान पहुँचा सकता है।

डेंटिस्ट टिप

“दांतों की सेहत सिर्फ खाने-पीने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि आपकी आदतों पर भी। छोटी-सी लापरवाही आपको बड़ी डेंटल प्रॉब्लम दे सकती है।”

