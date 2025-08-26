टीवी की नागिन निया शर्मा की 10 तस्वीरें, जो आपका दिल जीत लेंगी, देखिए उनके ग्लैमरस लुक्स

नारी डेस्क: टीवी इंडस्ट्री की मशहूर और स्टाइलिश एक्ट्रेस निया शर्मा हमेशा अपने ग्लैमरस अंदाज और फैशन सेंस की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। उनकी खूबसूरती और स्टाइल को देखकर बॉलीवुड की कई बड़ी एक्ट्रेसेस भी फीकी लगने लगती हैं। निया न सिर्फ छोटे पर्दे पर बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपनी हुस्न और फैशन के जलवे बिखेरती हैं। उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो जाती हैं और फैंस उनके हर नए लुक को काफी पसंद करते हैं। आइए, जानते हैं निया शर्मा की वो 10 सबसे खूबसूरत और ग्लैमरस तस्वीरें जो उनके फैंस का दिल चुरा लेंगी।

प्रिंटेड टू पीस ड्रेस में स्टाइलिश

निया शर्मा इस तस्वीर में एक प्रिंटेड टू पीस ड्रेस में नजर आ रही हैं, जो उनके फैशन सेंस को बखूबी दर्शाता है। रेड लिपस्टिक और हल्के कर्ल्स में बिखरे उनके बाल, पूरे लुक को एक क्लासी टच दे रहे हैं। उनका कॉन्फिडेंस और पोज़िंग अंदाज़ इस लुक को और भी शानदार बनाता है। कैमरे के सामने उनका ग्लो देखकर किसी का भी दिल फिसल जाए।

डीप नेक ब्लैक आउटफिट में धांसू लुक

इस बोल्ड और ग्लैमरस अवतार में निया ने डीप नेक ब्लैक ड्रेस पहनी है, जो उनके स्टाइल को और भी स्टनिंग बना रहा है। स्मोकी आई मेकअप और न्यूड लिप्स के साथ उनका मेकअप बेहद आकर्षक है। उनकी स्टाइलिंग, कॉन्फिडेंस और ग्रेस को देखकर साफ लगता है कि वे फैशन की रानी हैं। यह लुक किसी रेड कारपेट इवेंट के लिए परफेक्ट है।

इंडियन लुक में बला की खूबसूरत

जब बात ट्रेडिशनल लुक की आती है तो निया शर्मा का कोई मुकाबला नहीं। येलो कलर की ड्रेस में वे बेहद प्यारी लग रही हैं। कानों में बड़े झुमके, माथे पर बिंदी और टीका, हाथों में चूड़ियां सब मिलकर उनके इंडियन लुक को परफेक्ट बना रहे हैं। इस तस्वीर में उनका फेस ग्लो और स्माइल पूरे लुक को जादुई बना देता है।

गॉर्जियस शॉर्ट ड्रेस

निया की यह तस्वीर फैशन प्रेमियों के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। शॉर्ट ड्रेस में उनका लुक बेहद फ्रेश और यूथफुल लग रहा है। उनकी टोंड बॉडी और स्टाइलिश पोज़ से साफ पता चलता है कि वे फिटनेस और फैशन का खास ध्यान रखती हैं। यह लुक कैज़ुअल पार्टीज़ और नाइट आउट के लिए एकदम परफेक्ट है।

ब्लैक साड़ी में मल्लिका जैसी रानी

ब्लैक साड़ी में निया का लुक बेहद एलिगेंट और रॉयल है। स्लीवलेस ब्लाउज के साथ उनकी यह साड़ी लुक मॉडर्न और ट्रेडिशनल का खूबसूरत मेल है। उन्होंने अपने बाल खुले रखे हैं और लाइट मेकअप से लुक को बैलेंस किया है। उनकी अदा और आत्मविश्वास इस साड़ी को और भी खास बना रहा है।

रेड आउटफिट में हुस्न की भरमार

रेड कलर वैसे भी हॉटनेस और अट्रैक्शन का सिंबल होता है, और जब निया इसे पहनती हैं तो वो लुक और भी दमदार हो जाता है। इस आउटफिट में उनका कॉन्फिडेंस और चार्म देखते ही बनता है। स्टाइलिश पोज और उनके एक्सप्रेशन इस तस्वीर को और भी कातिलाना बना देते हैं। यह लुक पूरी तरह से “डिवा वाइब्स” देता है।

ब्लैक क्रॉप टॉप और डेनिम शॉर्ट्स में स्टनिंग

इस लुक में निया ने वेस्टर्न फैशन को पूरी तरह से अपनाया है। ब्लैक क्रॉप टॉप और डेनिम शॉर्ट्स के साथ उनका कैजुअल लेकिन ग्लैमरस लुक बहुत ही स्टाइलिश लग रहा है। उन्होंने इस आउटफिट को मिनिमल एक्सेसरीज़ के साथ कैरी किया है, जिससे उनका स्टाइल और भी निखरकर सामने आता है। उनकी पतली कमरिया और आत्मविश्वास से भरे पोज़ दिल जीतने वाले हैं।

निया शर्मा का ग्लैमर और स्टाइल

निया शर्मा टीवी की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक हैं। उनकी हर तस्वीर में उनका स्टाइल और खूबसूरती झलकती है। न सिर्फ फैंस, बल्कि कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी उनके लुक की तारीफ करते नहीं थकते। सोशल मीडिया पर उनकी लाखों की फैन फॉलोइंग है, जहां वे अपने फैशनेबल और ट्रेंडिंग लुक्स के साथ छाई रहती हैं।

अगर आप भी फैशन और ग्लैमर के दीवाने हैं, तो निया शर्मा के इन लुक्स को जरूर देखें और उनके स्टाइल से इंस्पायर हों। वे साबित करती हैं कि टीवी एक्ट्रेस भी किसी बॉलीवुड स्टार से कम नहीं हो सकती।